Khánh Hòa: Phát triển đô thị 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước

Các đại biểu thông qua Nghị quyết về Đề án thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Nghị quyết về việc thông qua đề án công nhận xã Cam Lâm và xã Ninh Phước đạt tiêu chí đô thị loại III.

Theo đề án, xã Cam Lâm có diện tích 167,27km², dân số khoảng 95.739 người. Kết quả đánh giá toàn đô thị đạt 84,07 điểm, trình độ phát triển đô thị của đơn vị hành chính đạt 84,31 điểm, đều vượt mức tối thiểu 75 điểm theo quy định. Với vị trí đặc biệt nằm giữa 2 đô thị lớn là Nha Trang và Cam Ranh, Cam Lâm có lợi thế kết nối giao thông liên vùng thông qua Quốc lộ 1, đường sắt bắc-nam và Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cam Lâm được định hướng phát triển thành đô thị sân bay, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh và thông minh.

Đồng chí Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đối với xã Ninh Phước, xã có diện tích 65,357km², dân số 71.039 người. Kết quả đánh giá toàn đô thị đạt 81,95 điểm, trình độ phát triển đô thị của đơn vị hành chính đạt 78,53 điểm, đều cao hơn mức tối thiểu 75 điểm theo quy định.

Ninh Phước có lợi thế kết nối giao thông. Đồng thời, địa phương có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch văn hóa làng nghề. Đặc biệt, các giá trị văn hóa Chăm đặc sắc như gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp và lễ hội Katê là nền tảng để định hướng phát triển đô thị gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã trình bày Nghị quyết về việc thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số, địa giới hành chính và trụ sở hiện có của các xã.

Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, các nghị quyết liên quan đã được thông qua, tạo cơ sở để Khánh Hòa tiếp tục tổ chức lại không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6/2026, Báo Nhân Dân đã thông tin về việc thống nhất chủ trương nâng cấp 4 xã Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc và Diên Điền thành phường trong năm 2026. Cùng với kế hoạch lần này, việc thành lập thêm 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước sẽ góp phần nâng tổng số phường của tỉnh từ 16 lên 22 trên tổng số 65 đơn vị hành chính cấp xã. Khi hoàn thành theo lộ trình, tỷ lệ phường của tỉnh đạt khoảng 33,85%, vượt mức 30% theo tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ, góp phần đáp ứng một trong những điều kiện hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.