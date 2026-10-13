Khánh Hòa: Phạt tài xế xe ben đổ trộm chất thải ven đường 3,5 triệu đồng

Ngày 13/10, thông tin từ Công an phường Ba Ngòi cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.L (SN 1975, trú thôn Văn Thủy, xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái phép.

Xe ben bị phát hiện đổ trái phép chất thải rắn tại tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi. (Ảnh: Công an phường Ba Ngòi).

Trước đó, trưa 27/9, tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an phường Ba Ngòi phối hợp với tổ dân phố Giải Phóng tiến hành kiểm tra, phát hiện ông L.V.L điều khiển xe ben mang biển kiểm soát 85C-010.xx đổ chất thải rắn xuống khu đất ven đường thuộc tổ dân phố Giải Phóng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định.

Căn cứ điểm a, khoản 8, Điều 26 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công an phường Ba Ngòi đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt đối với tài xế vi phạm.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đơn vị vận tải, nhà thầu xây dựng, phải thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng nơi quy định. Hành vi đổ trộm chất thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân khi phát hiện hành vi đổ trộm chất thải, xả rác trái quy định cần kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin, hình ảnh cho Công an phường Ba Ngòi qua số điện thoại 0258 3997 009 để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.