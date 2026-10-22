Khánh Hòa: Phát lệnh truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 thuộc Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam.

Công an khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn trại ở Diên Lâm, Khánh Hòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Bốn phạm nhân bị truy nã gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi), trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi), trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Võ Hoàng Duy (27 tuổi), trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lê Văn Cường (32 tuổi), trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án tù 10 năm về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 21/10, trong lúc lao động tại Phân trại số 1, Trại giam A2, cả 4 phạm nhân đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trại giam A2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa triển khai lực lượng truy tìm, đồng thời gửi quyết định truy nã đến công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Các quyết định truy nã cũng được thông báo đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng liên quan tại Khánh Hòa.

Theo thông báo truy nã, người dân có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Khi bắt giữ hoặc tiếp nhận các đối tượng, cần thông báo ngay cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.

Hiện, Trại giam A2 đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai các biện pháp truy tìm, bắt giữ 4 phạm nhân bỏ trốn.