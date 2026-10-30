Khánh Hòa: Phát huy vai trò báo chí trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Dự hội thảo có ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, cho biết thời gian qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quyết sách đổi mới của tỉnh đến Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều tin, bài, phóng sự chuyên sâu góp phần quảng bá tiềm năng, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự điều hành hội thảo. ẢNH: VĐ

Tuy nhiên, một số tác phẩm báo chí vẫn chủ yếu dừng ở phản ánh sự kiện, chưa có nhiều bài phân tích đa chiều về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả phân bổ đầu tư công, năng suất lao động và cải cách môi trường kinh doanh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thông tin sai sự thật liên quan đến quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án chậm tiến độ có thể gây hoang mang dư luận. Trong khi đó, việc chủ động cung cấp thông tin, phối hợp định hướng dư luận ở một số cơ quan, đơn vị đôi lúc còn bị động; tâm lý e ngại, khép kín trong cung cấp thông tin chưa phát huy tối đa vai trò đồng hành của báo chí.

Nhà báo Phan Toàn Thắng đánh giá hội thảo được tổ chức kịp thời, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia quản lý và người làm báo nhìn nhận thực tiễn, đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế, bất cập và đề xuất giải pháp đột phá.

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. ẢNH: VĐ

Ông nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, việc định hướng thông tin, ngăn chặn thông tin sai lệch, xây dựng mô hình “báo chí giải pháp”, “báo chí kiến tạo” là yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp minh bạch, kịp thời giữa chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí; các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động cung cấp thông tin, khắc phục tâm lý e ngại, né tránh báo chí.

Phát biểu tại hội thảo, ông Võ Hoàn Hải khẳng định, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển.

Ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. ẢNH: VĐ

Thời gian qua, báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Nhiều tác phẩm góp phần lan tỏa mô hình hiệu quả, biểu dương điển hình tiên tiến, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, giúp các cấp, ngành kịp thời xem xét, giải quyết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò của báo chí, ông Võ Hoàn Hải đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đồng hành trong tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 – 2030.

Báo chí cần kịp thời phản ánh thực tiễn, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết.