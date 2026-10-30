Khánh Hòa: Phát huy vai trò báo chí trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội thảo có chủ đề “Vai trò của báo chí trong tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hội thảo Báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII năm 2026. Ảnh: PV

Tham dự hội thảo có ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; nhà báo Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Đồng hành cùng mục tiêu phát triển của Khánh Hòa

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Võ Hoàn Hải nhấn mạnh, Khánh Hòa đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, với định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu quốc gia và khu vực, đồng thời là một cực tăng trưởng của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030, xác định bốn trụ cột động lực gồm công nghiệp; năng lượng; du lịch, dịch vụ; đô thị, xây dựng. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ ba điểm nghẽn về hạ tầng chiến lược, chất lượng nguồn nhân lực và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa Võ Hoàn Hải phát biểu. Ảnh: PV

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Khánh Hòa đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,21%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33,2%; thu ngân sách Nhà nước đạt 98,1% dự toán Trung ương giao, tăng 28,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 70,12%.

Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn đặt ra nhiều thách thức, nhất là yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 10,2%.

Theo ông Võ Hoàn Hải, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã tích cực đồng hành, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa những mô hình hiệu quả, cách làm hay; đồng thời phát hiện khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: PV

Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng thông tin

Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà báo Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 14%/năm; kinh tế số đóng góp 35% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu này, Khánh Hòa không chỉ cần huy động nguồn lực đầu tư mà còn phải đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực quản trị công.

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: PV

Theo đề dẫn hội thảo, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tuy nhiên, một số tác phẩm vẫn chủ yếu dừng ở phản ánh sự kiện, thiếu các bài phân tích đa chiều về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiệu quả đầu tư công, năng suất lao động và cải cách môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, tình trạng thông tin thiếu chính xác về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và các dự án chậm tiến độ trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch.

Từ thực tiễn trên, hội thảo tập trung thảo luận năm nhóm vấn đề trọng tâm, gồm đổi mới phương thức tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; truyền thông về bốn trụ cột tăng trưởng; tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; chuyển đổi số báo chí và nâng cao hiệu quả phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước với báo chí.

Đặc biệt, hội thảo đặt ra yêu cầu phát triển mô hình “báo chí giải pháp”, “báo chí kiến tạo”, không chỉ phản ánh những bất cập mà còn phân tích nguyên nhân, đề xuất hướng tháo gỡ khả thi, bảo đảm tính khách quan, đúng pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PV

Các tham luận tại hội thảo đề cập nhiều nội dung như giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; phát huy sức mạnh truyền thông đa phương tiện; nâng cao năng lực đội ngũ người làm báo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong truyền thông chính sách và tăng cường giám sát, phản biện xã hội…

Đáng chú ý, kỷ yếu hội thảo gồm 50 tham luận của nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; PGS.TS Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân, cùng nhiều chuyên gia, nhà báo trong và ngoài tỉnh...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: PV

Theo Ban tổ chức, các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phục vụ việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về báo chí và truyền thông.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và người làm báo trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.