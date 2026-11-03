Khánh Hòa: Phát hiện người phụ nữ tử vong tại khách sạn ở phường Nam Nha Trang

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đó, người dân sống gần khách sạn cho biết, sáng cùng ngày, có tiếng động lớn phát ra bên đường Ngọc Hân Công Chúa, cạnh khách sạn N.L. ở phường Nam Nha Trang (xã Phước Đồng cũ). Khi kiểm tra, người dân hốt hoảng thấy một người đàn ông được cho là khách thuê phòng của khách sạn bị thương nặng, nằm bất động sau khi rơi từ trên tầng của khách sạn xuống đất liền báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phát hiện tại một tầng của khách sạn N.L. có một người phụ nữ đã tử vong. Cơ thể nạn nhân có vết thương.

Khu vực khách sạn đã được phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VŨ TÂN)

Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường. Khu vực chung quanh khách sạn bị phong tỏa. Các lực lượng chức năng đã căng dây để bảo đảm an ninh. Bên trong khách sạn, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm việc với những người liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.