Khánh Hòa phát động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Trường ghi nhận sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong hoạt động hỗ trợ người nghèo thời gian qua.

Ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ phát động.

Ông Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, những đóng góp thiết thực về nhà ở, sinh kế, chữa bệnh và học tập đã góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, đơn vị.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Khánh Hòa vận động gần 265 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Ông Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” cần được cụ thể hóa bằng sự hỗ trợ kịp thời, đúng nhu cầu. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Tại lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đã đóng góp gần 265 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chuyển toàn bộ số tiền tiếp nhận đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để bổ sung nguồn quỹ, phục vụ công tác chăm lo cho người nghèo.