Khánh Hòa phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Bà Trần Thu Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Thùy Trang

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; bà Trần Thu Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Nhân dân trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Các đại biểu tham, dự tại Lễ phát động, Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thu Mai nêu rõ, bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái biển và duy trì cảnh quan xanh - sạch - đẹp không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững. Do vậy, Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, xem đây là việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống. Mỗi người cần hình thành thói quen không xả rác bừa bãi, chủ động phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế tối đa việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời chủ trì, phối hợp với chính quyền triển khai, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc bảo vệ môi trường thiết thực; duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”; nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, tuyến đường hoa, dòng sông không rác thải.

Các lực lượng vũ trang đang trham gia làm sạch mội trường ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Thùy Trang

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân đã ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực Tổ dân phố Trường Hải (phường Nam Nha Trang). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, huy động sự chung tay của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.