Khánh Hòa phát động chiến dịch 30 ngày làm sạch dữ liệu đăng ký xe

Ngày 20/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 30 ngày "Lực lượng Công an Khánh Hòa đồng hành cùng nhân dân làm sạch dữ liệu đăng ký xe", nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cao điểm 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật và làm sạch dữ liệu đăng ký xe trên địa bàn.

Lực lượng công an kiểm tra, đối chiếu thông tin phương tiện phục vụ công tác rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe. (Ảnh: CAKH)

Chiến dịch được triển khai với thông điệp "Dữ liệu chuẩn xác - Lái xe an toàn - Nhận ngàn phần quà", hướng đến nâng cao chất lượng dữ liệu đăng ký phương tiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Điểm mới của chiến dịch là chuyển từ phương thức yêu cầu hành chính sang hỗ trợ, đồng hành, khuyến khích người dân chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký xe. Hoạt động được triển khai đồng bộ tại bộ phận đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông và 64 đơn vị công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe trên toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, người dân mang phương tiện, hồ sơ đến cơ quan công an và hoàn thành hợp lệ các thủ tục như sang tên, đổi chủ phương tiện, nhất là xe đã qua nhiều đời chủ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện đã chuyển quyền sở hữu hoặc hết niên hạn sử dụng; đổi biển số nền trắng sang nền vàng đối với xe kinh doanh vận tải sẽ được nhận quà.

Các phần quà gồm mũ bảo hiểm đạt chuẩn, áo mưa, dù, móc khóa hoặc phiếu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, thay nhớt, rửa xe... Toàn bộ kinh phí quà tặng được huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an phường Phan Rang trao mũ bảo hiểm cho người dân sau khi hoàn thành hợp lệ các thủ tục sang tên. (Ảnh: CAKH)

Để tạo thuận lợi cho người dân, các đơn vị bố trí riêng khu vực hỗ trợ chiến dịch và triển khai mô hình "Luồng xanh - 3 tại chỗ", gồm tư vấn, tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản ứng dụng VNeTraffic và trao quà ngay khi người dân hoàn tất nộp hồ sơ.

Song song đó, công an các xã, phường tăng cường tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe tuần tra gắn loa, nhóm Zalo tổ dân phố, các cuộc họp khu dân cư và tờ rơi, áp phích tích hợp mã QR hướng dẫn cài đặt VNeTraffic.

Cán bộ Cảnh sát giao thông Khánh Hòa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký xe, cập nhật dữ liệu phương tiện. (Ảnh: CAKH)

Phòng Cảnh sát giao thông cũng thành lập các tổ công tác phối hợp với công an cấp xã tổ chức "Ngày hội làm sạch dữ liệu" tại những địa bàn có nhiều phương tiện cần rà soát, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và hoàn thiện thủ tục.

Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi người dân có phương tiện đã mua bán, cho tặng nhưng chưa sang tên hoặc phương tiện hư hỏng, không còn sử dụng nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số chủ động đến cơ quan đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Thông qua chiến dịch, lực lượng công an hướng đến mục tiêu xây dựng dữ liệu đăng ký phương tiện bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.