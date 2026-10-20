Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố biển có tầm vóc quốc tế

Ngày 20-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước và đô thị biển có tầm vóc quốc tế.

Theo quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 8.706,75km² và diện tích dự kiến lấn biển khoảng 6.247ha.

Khánh Hòa hướng tới thành phố biển tầm vóc quốc tế

Khánh Hòa được định hướng phát triển thành đô thị loại I, hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế. Đến năm 2075, địa phương hướng tới trở thành thành phố biển có tầm vóc quốc tế, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển hài hòa với sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quy hoạch dự báo dân số Khánh Hòa đến năm 2030 đạt khoảng 2,7-2,8 triệu người, tăng lên 5-5,1 triệu người vào năm 2050. Ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút khoảng 55-60 triệu lượt khách vào năm 2050.

Về tổ chức không gian, đô thị Khánh Hòa phát triển theo cấu trúc đa cực, đa trung tâm, gồm 2 phân vùng, 3 cực động lực và 4 hành lang phát triển. Trong đó, vùng động lực kinh tế biển phía Đông hình thành chuỗi đô thị ven biển từ Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh đến Phan Rang - Tháp Chàm và Cà Ná. Vùng phía Tây phát triển các chức năng nông nghiệp, lâm nghiệp và đô thị sinh thái.

Tàu biển quốc tế đưa du khách đến Khánh Hòa du lịch, nghỉ dưỡng

Ba cực động lực gồm khu vực phía Bắc với vịnh Vân Phong, tập trung phát triển công nghiệp và logistics biển. Khu vực trung tâm Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh, giữ vai trò hạt nhân. Khu vực phía Nam gắn với Phan Rang và vùng kinh tế phía Nam, phát triển năng lượng sạch, công nghiệp xanh và du lịch.

Bốn hành lang phát triển gồm một hành lang Bắc - Nam ven biển và ba hành lang Đông - Tây kết nối Tây Nguyên.

Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu trở thành đô thị loại I, với hệ thống 21 đô thị, gồm 5 đô thị định hướng loại II là Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm, Cam Ranh, Ninh Hòa và Cam Lâm; cùng 16 đô thị loại III. Đến năm 2050, hệ thống đô thị này được định hướng hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại.