Khánh Hòa phấn đấu làm sạch hơn 160.000ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ cho đến năm 2045

Thiết bị rà phá bom, mìn hiện đại được bàn giao cho lực lượng làm nhiệm vụ. (Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026 - 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2045 là hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ đến độ sâu 0,5m. Tổng diện tích dự kiến được rà phá, xử lý khoảng 160.976,9ha, thực hiện trong thời gian 20 năm.

Việc triển khai chương trình nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đồng thời, việc giải phóng đất sạch sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ các công trình quốc phòng, an ninh và các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch được chia thành ba giai đoạn gồm 2026 - 2030, 2031 - 2040 và 2041 - 2045, với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp từng thời kỳ. Trong đó, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ.

Công tác điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ sẽ được triển khai theo hướng có trọng tâm, ưu tiên những khu vực phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các công trình quốc phòng, an ninh và những dự án quan trọng.

Các khu vực được ưu tiên gồm Khu kinh tế Vân Phong, dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, các khu tái định cư phục vụ dự án điện hạt nhân, cảng Cà Ná, cùng các dự án giao thông trọng điểm, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tái định cư và công trình phát triển kinh tế - xã hội.

Song song với rà phá thực địa, Khánh Hòa sẽ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về bom mìn, vật nổ trên địa bàn theo hướng đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ. Đây là cơ sở phục vụ quản lý, theo dõi hiện trạng ô nhiễm và xác định thứ tự ưu tiên trong quá trình xử lý.

Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nguy cơ, tác hại của các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ tiếp tục được thực hiện, giúp người bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống và phát triển sinh kế.

Theo báo cáo hiện trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam, Khánh Hòa có 59/64 xã, phường được xác định bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, chiếm 86,9%. Tổng diện tích ô nhiễm khoảng 167.168,13ha. Giai đoạn 2010 - 2025, toàn tỉnh đã rà phá được 6.188,23ha.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, xử lý bom mìn, vật nổ sau khi phát hiện, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân và phục vụ triển khai các công trình quốc phòng, hạ tầng kinh tế - xã hội.

Với diện tích còn ô nhiễm lớn, việc tiếp tục rà phá bom mìn được xác định là nhiệm vụ cần triển khai khẩn trương, lâu dài. Khi quỹ đất được làm sạch, người dân sẽ giảm nguy cơ tai nạn, đồng thời có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.