Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai trong năm 2027

Ngày 4-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 13753 triển khai thực hiện Nghị quyết số 229 ngày 13-8-2026 của Chính phủ và Kế hoạch số 105 ngày 28-8-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Khu vực đất ở phường Nam Nha Trang.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa đề ra lộ trình thực hiện cụ thể theo từng giai đoạn. Trong năm 2026, tỉnh tập trung hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ các thửa đất đã thu thập thông tin; đồng thời hoàn thành rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong quý IV.

Trước tháng 2-2027, toàn bộ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thuộc thẩm quyền địa phương sẽ hoàn thành ban hành. Đến hết năm 2027, Khánh Hòa phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các thửa đất chưa có dữ liệu, chính thức đưa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đất đai toàn tỉnh vào vận hành đồng bộ và kết nối với hệ thống quốc gia.

Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh tiếp tục rà soát quy định, cập nhật dữ liệu và kiểm tra việc sử dụng đất. Mục tiêu đến cuối năm 2030, cơ bản khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, hoang hóa, chậm tiến độ; hoàn thành giải quyết các tồn tại, vướng mắc do lịch sử để lại; đồng thời giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình người có công.

Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công khai, minh bạch trong lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Tỉnh kiên quyết không điều chỉnh quy hoạch tùy tiện theo đề xuất của nhà đầu tư hoặc để hợp thức hóa sai phạm. Công tác giao đất, cho thuê đất phải tuân thủ nghiêm ngặt hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng điều kiện, trình tự pháp luật.

Trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tỉnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích, nâng cao điều kiện sống và sinh kế cho người dân, xây dựng khu tái định cư có đầy đủ hạ tầng trước khi thu hồi. Tỉnh cũng xem xét rà soát tách dự án bồi thường, tái định cư thành dự án độc lập để triển khai trước. Về giá đất và tài chính đất đai, các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phương pháp định giá đất, ngăn chặn tình trạng thao túng giá ảo, đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chống thất thoát ngân sách.

Đồng thời, rà soát toàn diện hiện trạng quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, đất trụ sở cơ quan dôi dư, đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa và các dự án nhà ở, bất động sản tồn đọng. UBND tỉnh kiên quyết thu hồi các diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang, lãng phí hoặc lấn chiếm. Đồng thời, tỉnh ưu tiên sử dụng quỹ đất thu hồi để hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan đầu mối giúp tỉnh tổ chức triển khai, đôn đốc các đơn vị và tổng hợp báo cáo định kỳ trước ngày 31-12 hằng năm. Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai.