UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 14373 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32 của Tỉnh ủy về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

Một góc đô thị Nam Nha Trang.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về biển; phát triển đô thị thông minh, bền vững, giàu bản sắc và có khả năng kết nối quốc tế. Hệ thống đô thị được định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 70%; có 1 đô thị loại I, 5 đô thị loại II và 16 đô thị loại III; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị đạt 100%; toàn bộ các đô thị hiện có và đô thị mới có chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị.

Cùng với đó, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 16 - 26%; diện tích cây xanh đô thị bình quân đạt 8 - 10m²/người; diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt 32 - 36m²/người. Kinh tế khu vực đô thị phấn đấu đóng góp 85% GRDP toàn tỉnh, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 35%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, UBND tỉnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 29 nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và thời hạn hoàn thành. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển hệ thống đô thị bền vững, đồng bộ về mạng lưới; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và huy động nguồn lực phát triển đô thị.

Đáng chú ý, tỉnh định hướng tổ chức không gian đô thị theo mô hình tích hợp, đa cực, gắn với 3 cực tăng trưởng gồm: Vân Phong, Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh và Phan Rang - Cà Ná. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị, xây dựng lộ trình nâng loại đô thị, thành lập các phường phù hợp với định hướng phát triển và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phân công, Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án thành lập thành phố Khánh Hòa trực thuộc Trung ương trong giai đoạn 2026 - 2027 và Đề án thành lập các phường trong giai đoạn 2026 - 2029. Sở Xây dựng chủ trì xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, Đề án phát triển đô thị thông minh và lộ trình nâng loại đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, II, III.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ được giao, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15-12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tỉnh ủy.