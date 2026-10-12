Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 81, quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này thay thế Quyết định số 27 (ngày 14/10/2025) của UBND tỉnh về phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

UBND tỉnh Khánh Hòa phân cấp quản lý xây dựng, tăng thẩm quyền cho cấp xã.

Theo quy định mới, UBND cấp xã được phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn hành chính do mình quản lý. Cấp xã cũng được giao tiếp nhận thông báo khởi công đối với tất cả công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn, kể cả những công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Ngoài ra, UBND cấp xã được chấp thuận tổng mặt bằng đối với công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thuộc địa bàn quản lý; chấp thuận địa điểm, quy mô và thời gian tồn tại của công trình tạm theo quy định.

Một nội dung đáng chú ý khác của quyết định là quy định cụ thể về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng mới và công trình đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Theo đó, công trình xây dựng mới, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 217 của Chính phủ. Đồng thời, công trình phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí gồm dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m² và chiều cao dưới 12m trên một thửa đất.

Đối với công trình thuộc trường hợp được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, việc sửa chữa, cải tạo được thực hiện theo đúng quy mô hiện trạng công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước đó hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép tồn tại hợp pháp.

Thời hạn tồn tại của công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn kéo dài đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phân định trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo lĩnh vực quản lý.

Cụ thể, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thuộc chuyên ngành quản lý, trừ các dự án thuộc phạm vi được giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý.

Đối với việc tiếp nhận thông báo khởi công, các sở, ban, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện đối với công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của mình.

Trong khi đó, UBND cấp xã tiếp nhận thông báo khởi công đối với tất cả công trình trên địa bàn, bao gồm cả những công trình thuộc nhóm nêu trên.