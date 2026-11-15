Khánh Hòa phân cấp cho Sở Xây dựng công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 99/2026 về việc phân cấp cho Sở Xây dựng công bố thông tin về giá các yếu tố chi phí trực tiếp cấu thành giá công tác xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11-11-2026, thay thế Quyết định số 25 ngày 19-3-2026 của UBND tỉnh về phân cấp cho Sở Xây dựng công bố các thông tin về giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Mỏ đá Hố Sâu (xã Đại Lãnh).

Theo quyết định, Sở Xây dựng được phân cấp công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng trên cơ sở thu thập, tổng hợp hằng tháng và công bố định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý. Đối với giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, bao gồm giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng (nếu có), việc khảo sát, thu thập, tổng hợp và công bố được thực hiện định kỳ hằng năm hoặc sớm hơn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được phân cấp công bố chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, cơ cấu chi phí, yếu tố chi phí và chỉ số giá của một số vật liệu chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số được xác định theo thời điểm tháng, quý, năm và công bố định kỳ hằng quý hoặc sớm hơn khi cần thiết. Đối với các loại vật liệu xây dựng có biến động bất thường, việc công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng phải được thực hiện hằng tháng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Đồng thời, định kỳ báo cáo, đánh giá việc thực hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.