Khánh Hòa phân cấp cho cấp xã phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 74/2026 quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30-9-2026.

Một góc đô thị Phan Rang.

Theo quyết định, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các phường, đặc khu được xác định là đô thị hoặc xã, đặc khu dự kiến thành đô thị thực hiện phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển đô thị thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. UBND cấp xã được phân cấp có trách nhiệm bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Đồng thời, gửi các quyết định phê duyệt về Sở Xây dựng để theo dõi; định kỳ hằng năm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra trình tự, thủ tục xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển đô thị; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các hồ sơ đã được Sở Xây dựng trình UBND tỉnh trước ngày quyết định có hiệu lực, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, phê duyệt theo quy định. Những hồ sơ chưa trình UBND tỉnh sẽ được Sở Xây dựng chuyển trả để UBND cấp xã thực hiện phê duyệt theo thẩm quyền được phân cấp.