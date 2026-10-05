Khánh Hòa: Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao học bổng đến học sinh dân tộc thiểu số

Chư tôn đức tham dự

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; chư tôn đức Phật tử Dân tộc Trung ương; Đại đức Thích Như Tài, Ủy viên Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Khánh Hòa; đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Khánh Hòa, Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), Trường THCS Xuân Hải (Phân hiệu THCS Mai Thúc Loan) cùng quý thầy cô giáo nhà trường.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Đợt này, đoàn đã trao tổng cộng 20 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu thuộc đồng bào các dân tộc Raglai, T’rin và Tày tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) và Phân hiệu THCS Mai Thúc Loan (thuộc khu vực Ninh Thuận cũ).

Được biết, mỗi suất học bổng toàn phần có trị giá 3 triệu đồng/năm học, được chia thành hai đợt, mỗi đợt hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với các em học sinh vùng cao. "Những phần quà này không chỉ mang giá trị vật chất giúp các em trang trải chi phí học tập, mà còn là tình cảm, sự kỳ vọng lớn lao dành cho thế hệ tương lai. Chư tôn đức mong rằng các em sẽ luôn nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, rèn đức luyện tài để trở thành những công dân hữu ích, góp phần xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp.", Thượng tọa nhắn nhủ.

Trao học bổng đến các em học sinh Trường THCS Xuân Hải (Phân hiệu THCS Mai Thúc Loan)

Dịp này, đại diện Ban Giám hiệu các trường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thiết thực và đầy tình thương của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đối với sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa.