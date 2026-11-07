Khánh Hòa nỗ lực phổ biến quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Tuyên truyền phổ biến chính sách hiệu quả

Ngày 23/10, tại phường Nha Trang, Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn quản lý kinh phí chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2026.

Trong hai ngày (23 và 24/10), hội nghị dành nhiều thời gian hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý kinh phí chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2027 tại Bộ Nội vụ và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Các đại biểu được đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) và Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) hướng dẫn, cập nhật các quy định về cơ chế tài chính đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo Nghị định số 233 của Chính phủ và Thông tư số 116 của Bộ Tài chính liên quan đến quy định cơ chế tài chính, hướng dẫn thực hiện về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Thông tư số 17 của Bộ Nội vụ; các nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2027 theo Quyết định số 617 của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 10/9/2026. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trước đó, để tuyên truyền sâu rộng chính sách BHTN, ngày 10.9, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến những quy định mới về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHTN, phối hợp giải quyết hồ sơ BHTN; hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Các quy định về hợp đồng lao động điện tử, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và những nội dung cần lưu ý từ ngày 1/7/2026 cũng được cập nhật.

Đại diện các doanh nghiệp đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế liên quan đến thời gian đăng ký, thủ tục đăng ký, tiêu chí hưởng BHTN...

Tại hội nghị các ngành chức năng giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định hiện nay. Trong đó, lưu ý mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng cho mọi đối tượng lao động; đóng đủ 12 đến 36 tháng được hưởng 3 tháng, cứ đóng thêm 12 tháng được hưởng thêm 1 tháng, thời gian hưởng tối đa 12 tháng...

Hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa, BHTN là chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Không chỉ hỗ trợ người lao động khi mất việc mà còn tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, nâng cao kỹ năng để sớm trở lại thị trường lao động.

Đến hết quý II/2026, toàn tỉnh có 5.832 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các ngành chức năng đã tư vấn việc làm mới, học nghề cho 100% lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua đó, 222 người đã tìm được việc làm và 197 người được hỗ trợ học nghề.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội kết nối việc làm ở Khánh Hòa. (Ảnh: TT)

Về nguyên nhân đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc trước thời hạn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 96,6%.

Tiếp đó là hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc 1,63%; doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu... 1,25%; người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải 0,26%; mất việc làm do nguyên nhân khác 0,26%.

Xét theo trình độ, lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 60,27%; đại học và trên đại học 21,3%; cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp 11,18%; trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp 6,64%; chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp 0,62%.

Các nhóm ngành có lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều gồm công nghiệp chế biến, chế tạo 31,38%; hoạt động dịch vụ khách 30,62%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 11,81%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 5,21%; giáo dục và đào tạo 4,08%.

Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, thị trường lao động tiếp tục tăng từ 5-10% so với những tháng đầu năm. Nhu cầu tuyển dụng được dự báo tập trung nhiều ở công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 51,68%; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 14,94%; xây dựng chiếm 9,44%. Đáng chú ý, lao động phổ thông dự kiến chiếm khoảng 79,26% nhu cầu tuyển dụng, trong khi 74,42% doanh nghiệp không yêu cầu kinh nghiệm.

Đây là những tín hiệu thuận lợi đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, đặc biệt là nhóm chưa có bằng cấp hoặc kinh nghiệm. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp với năng lực của từng người. Trong trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng, hỗ trợ học nghề là một lựa chọn để người lao động tận dụng thời gian thất nghiệp, bổ sung kỹ năng và tăng khả năng tiếp cận những công việc phù hợp hơn. Từ đầu năm đến nay, 197 người tại Khánh Hòa đã được hỗ trợ học nghề.

Cùng với đó, 222 người đã tìm được việc làm trong tổng số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này cho thấy tư vấn, giới thiệu việc làm đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình hỗ trợ người lao động sau khi mất việc, bên cạnh khoản trợ cấp giúp họ duy trì cuộc sống trong thời gian tìm việc mới.

Thay vì chỉ chờ đến khi hết thời gian hưởng trợ cấp mới tìm việc, người lao động có thể tiếp cận sớm thông tin tuyển dụng, được tư vấn lựa chọn công việc và tham gia học nghề nếu cần thiết. Với những ngành đang có nhu cầu tuyển dụng cao, việc nắm bắt thông tin thị trường và chủ động bổ sung kỹ năng cũng giúp người lao động có thêm lựa chọn khi quay lại thị trường việc làm.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục thu thập, cập nhật, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động. Đồng thời, đổi mới, tăng tần suất tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến. Trung tâm cũng ưu tiên kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn với người lao động, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với xu hướng tuyển dụng.