Khánh Hòa: Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận - Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viên tịch

Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận (1946-2026) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 19-9-2026 (nhằm ngày 9-8-Bính Ngọ). Kim quan được tôn trí tại chùa Minh Phước (xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Lễ viếng chính thức vào lúc 9 giờ ngày 19-9-2026 đến hết ngày 22-9-2026 (nhằm ngày 9-8 đến hết ngày 12-8-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm lúc 7 giờ ngày 23-9-2026 (nhằm ngày 13-8-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng tân viên tịch đến Đài hỏa táng trà-tỳ.

Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, thế danh Hồ Thị Hương, sinh năm Bính Tuất (1946), thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 43 - môn hạ tổ đình Kim Tiên (cố đô Huế), pháp danh Tâm Hòa.

Ni trưởng tân viên tịch xuất gia với Ni trưởng Thích nữ Tâm Đăng - Hạnh Viên, trụ trì chùa Linh Sơn (Chụt - Cầu Đá, Nha Trang), được Bổn sư ban pháp tự Thông Thuận, hiệu Như Viên.

Với phẩm chất chu toàn chăm sóc Ni chúng và tận tình hướng dẫn Phật tử, Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận được Ni trưởng Bổn sư cử về hành đạo tại Diên Khánh, trụ trì chùa Minh Phước khu vực Thành cổ Diên Khánh và có nhiều đóng góp cho Phật sự của Ni bộ địa phương suốt nhiều năm.