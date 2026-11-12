Khánh Hòa: Nhiều thửa đất của dân bất ngờ nằm trong danh sách đất công ở phường

Hồ sơ đất đai thiếu thống nhất

Ngày 12/11, UBND phường Tây Nha Trang cho biết đang xem xét kiến nghị của các ông Nguyễn Văn Can, Phạm Quốc Tuấn, Trần Văn Đôn, bà Trần Thị Hạnh Thảo và Nguyễn Thị Xin.

Qua rà soát hồ sơ địa chính và tài liệu quản lý đất đai qua các thời kỳ, địa phương nhận thấy có sự không thống nhất giữa giấy chứng nhận, sổ địa chính và hồ sơ quản lý đất công, đất công ích.

Trụ sở HĐND, UBND phường Tây Nha Trang.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Can đang sử dụng hai thửa đất rộng 440m2 và 920m2, được ghi nhận trong sổ địa chính năm 1999 và được cấp giấy chứng nhận vào tháng 7 cùng năm. Tuy nhiên, báo cáo của UBND xã Vĩnh Ngọc cũ năm 2008 lại đưa hai thửa này vào danh sách đất công ích.

Tương tự, ông Phạm Quốc Tuấn sử dụng thửa đất 2.160m2, có thông tin đăng ký trong sổ địa chính năm 1997 và được cấp giấy chứng nhận năm 1999. Đến năm 2018, vị trí thửa đất lại được thể hiện trên bản đồ đất công xã Vĩnh Ngọc cũ và danh sách đất công kèm sổ mục kê.

Trường hợp ông Trần Văn Đôn có 4 thửa đất với tổng diện tích 2.080m2, được ghi nhận đăng ký sử dụng trong sổ địa chính năm 2001 và cấp giấy chứng nhận cùng năm. Tuy nhiên, các thửa đất này xuất hiện trong danh sách đất công ích theo thông báo của UBND TP Nha Trang cũ năm 2016.

Bà Trần Thị Hạnh Thảo cũng đang sử dụng thửa đất 920m2, có nguồn gốc từ thửa đất được ghi nhận trong sổ địa chính năm 2001 và đã cấp giấy chứng nhận. Song đến năm 2018, vị trí đất được thể hiện trong bản đồ đất công xã Vĩnh Ngọc cũ.

Nhiều thửa đất ở phường Tây Nha Trang bị đưa vào danh sách đất công.

Theo UBND phường Tây Nha Trang, trước đây UBND xã Vĩnh Ngọc đã rà soát và xác định việc đưa một số thửa đất vào danh sách quản lý đất công, đất công ích chưa phù hợp với hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Xã đã báo cáo, kiến nghị UBND TP Nha Trang cũ xem xét điều chỉnh nhưng việc xử lý chưa hoàn tất. Vì vậy, hồ sơ hiện có chưa thống nhất giữa sổ địa chính, Giấy chứng nhận và tài liệu quản lý đất công, đất công ích được lập ở các thời kỳ.

Ngoài 4 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận, bà Nguyễn Thị Xin kiến nghị liên quan thửa đất rộng 1.088m2. Bà cho biết đất do mẹ là bà Phạm Thị Quýt khai hoang từ năm 1978, gia đình sử dụng ổn định, kê khai và nộp thuế qua các năm. Năm 2005, bà Xin được mẹ giao lại đất. Tuy nhiên, khi đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận, bà được thông báo thửa đất thuộc quỹ đất công do phường quản lý.

Qua đối chiếu tài liệu, bản đồ địa chính năm 1994 thể hiện vị trí đất hiện nay thuộc một phần thửa đất 1.225m2, loại đất màu, ghi tên bà Phạm Thị Quýt (mẹ bà Xin) và hợp tác xã. Bản đồ đo đạc năm 2011 thể hiện khu vực này thuộc thửa đất loại đất trồng cây lâu năm, không ghi tên cá nhân hay tổ chức. Đến năm 2018, vị trí đất được đưa vào bản đồ và danh sách đất công.

UBND phường Tây Nha Trang cho rằng số thửa, tờ bản đồ và diện tích có thể thay đổi qua các lần đo đạc, lập bản đồ. Vì vậy, cần đối chiếu hồ sơ kỹ thuật, vị trí và ranh giới để xác định phần đất tương ứng, không thể chỉ dựa vào sự khác nhau về số thửa hoặc diện tích để kết luận.

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của người dân, UBND phường Tây Nha Trang đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền rà soát, điều chỉnh danh sách đất công đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, địa phương đề nghị hướng dẫn xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng và căn cứ xác định thửa đất của bà Xin có thuộc quỹ đất công ích hoặc đất do Nhà nước quản lý hay không.

Đất sử dụng hàng chục năm bỗng bị ghi do phường quản lý

Trước đó, Báo Tiền Phong đã phản ánh trường hợp của bà Nguyễn Thị Xin (SN 1951, trú tại thôn Xuân Lạc 1, phường Tây Nha Trang) có 1.088m² đất nhưng khi làm thủ tục đo vẽ, trích đo thửa đất thì được đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Nha Trang thông báo là đất của bà do phường quản lý.

Bà Nguyễn Thị Xin chỉ khu đất của mình.

Thông tin này khiến bà Xin bất ngờ, bởi theo bà, gia đình đã sinh sống ổn định trên khu đất qua nhiều thế hệ, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ nói trên, đóng thuế đầy đủ. Bà không hiểu vì sao thửa đất gia đình đang sử dụng lại được xác định là đất diện do chính quyền địa phương quản lý.

“Mẹ tôi rồi đến đời tôi đã sinh sống ổn định hàng chục năm qua nhưng chưa hề nhận bất cứ thông báo nào về việc đất của gia đình thuộc diện UBND phường quản lý. Gia đình xây nhà, trồng cây cũng không ai cấm cản. Trên đất còn có mộ của dòng họ, tổ tiên từ nhiều năm. Nay bỗng nhiên đất lại được xác định là đất của Nhà nước”, bà Xin bức xúc nói.