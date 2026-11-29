Hàng dài xe ô-tô đỗ trên cầu Ngọc Hội hướng về đường vành đai. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mực nước trên các sông tại Khánh Hòa hiện đã giảm. Cụ thể, trên sông Dinh Ninh Hòa, tại trạm thủy văn Ninh Hòa, mực nước đạt 5,01m, cao hơn báo động 2 là 0,01m. Trên sông Cái Nha Trang, tại trạm thủy văn Đồng Trăng, mực nước đạt 6,75m, thấp hơn báo động 1 là 1,25m.

Tại khu vực phía nam tỉnh, trên sông Cái Phan Rang, mực nước tại Trạm thủy văn Tân Mỹ đạt 33,75m, thấp hơn báo động 1 là 1,75m; trong khi Trạm thủy văn Phan Rang đạt 0,37m, thấp hơn báo động 1 là 2,13m.

Hình ảnh cập nhật sáng 29/11 cho thấy xe đậu đỗ từ tất cả các hướng trên cầu Ngọc Hội tránh lũ. (Ảnh: VŨ TÂN)

Về tình hình vận hành hồ chứa, toàn tỉnh hiện có 21 hồ đang thực hiện điều tiết, chủ động hạ thấp mực nước nhằm bảo đảm dung tích phòng lũ. Trong đó, hồ Suối Trầu điều tiết với lưu lượng 31,81m³/s, hồ Suối Dầu 24,99m³/s và hồ Đắc Lộc 12,58m³/s. Các hồ còn lại điều tiết với lưu lượng từ 0,18-8,75m³/s.

Một số hồ chứa có dung tích tích trữ tương đối cao như hồ Tân Giang đạt 91%, hồ Sông Cái đạt 84%, hồ Suối Dầu và hồ Tà Rục cùng đạt 79%, hồ Sông Sắt đạt 70%, hồ Cam Ranh đạt 65%. Trong khi đó, một số hồ có dung tích thấp hơn như hồ Đá Bàn đạt 37%, hồ Sông Than đạt 38%, hồ Sông Trâu và hồ Sông Biêu cùng đạt 50%, hồ Sông Chò 1 đạt 25%.

Đối với các hồ chứa nhỏ có tràn tự do, một số hồ đã đạt hơn 80% dung tích như Suối Luồng, Phước Nhơn, Suối Lớn (xã Thuận Nam). Các đơn vị quản lý hồ chứa tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, lượng nước đến hồ và mực nước hồ để chủ động vận hành, điều tiết phù hợp.

Mức nước ở sông Cái Nha Trang vẫn đang giữ ở mức ổn định. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân vào sáng 29/11, tại khu vực vòng xoay Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang, nhiều ô-tô các loại nối thành hàng dài đậu đỗ trên cầu. Chia sẻ của người dân, từ đêm 28/11 nhằm tránh nguy cơ ngập lụt, hạn chế thiệt hại tài sản khi mưa lớn kéo dài. Nhiều gia đình đã chủ động đưa ô-tô lên khu vực cầu để bảo đảm an toàn cho phương tiện.

Mặc dù mưa đã giảm, mực nước trên nhiều sông đang xuống, các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình hồ chứa và nguy cơ ngập lụt để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.