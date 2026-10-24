Khánh Hòa: Ngày hội Công nghệ số, lan tỏa tiện ích đến người dân

Người dân trải nghiệm ki-ốt hành chính công. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp công nghệ số cùng đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, tỉnh đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, từng bước hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Qua đó, từng bước hướng đến phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên nền tảng hạ tầng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hà, trong năm 2026, Khánh Hòa tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trên cả ba trụ cột. Đối với chính quyền số, tỉnh chú trọng hoàn thiện hạ tầng dùng chung, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời mở rộng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.

Trong lĩnh vực kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử và các nền tảng quản lý được thúc đẩy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics cảng biển và nông nghiệp công nghệ cao từng bước ứng dụng công nghệ số vào quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng.

Đối với xã hội số, hạ tầng cáp quang và mạng 5G tiếp tục được mở rộng, với độ phủ đạt 98% dân số. Các tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào “Bình dân học vụ số” và Câu lạc bộ “Niềm tin số Khánh Hòa”, đi vào hoạt động từ tháng 9/2026, góp phần nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ người dân nhận diện nguy cơ lừa đảo trực tuyến.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại ngày hội, nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu, hướng đến giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống, sản xuất và hoạt động quản lý nhà nước. Bà Lê Thị Bích Phượng, chuyên viên kinh doanh Trung tâm Giải pháp số MobiFone Khánh Hòa cho biết, thông qua hệ thống ki-ốt hành chính công, người dân có thể thực hiện một số thao tác liên quan thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước, đăng ký tạm trú, tạm vắng và các dịch vụ hành chính công khác. Người dân có thể lấy số thứ tự hoặc trực tiếp thao tác trên thiết bị để kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của hệ thống.

“Sau khi hoàn tất các bước, hệ thống hỗ trợ tổng hợp thông tin, xuất phiếu hồ sơ để người dân kiểm tra, ký xác nhận và nộp cho cơ quan chức năng. Giải pháp được thiết kế để kết nối với các nền tảng của cơ quan công an và bộ phận hành chính công tại địa phương, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng”, bà Phượng nhấn mạnh.

Việc giới thiệu các giải pháp công nghệ tại ngày hội góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và người dân. Từ đó, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và trải nghiệm những tiện ích của chuyển đổi số.