Khánh Hòa nâng tầm phát triển thành trung tâm du lịch tàu biển của khu vực

Sáng 30/10, tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khánh Hòa. Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các hãng tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và lữ hành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy du lịch tàu biển. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa Khánh Hòa với các hãng tàu quốc tế, đại lý hàng hải, hướng tới hình thành các hành trình liên vùng, liên cảng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những vấn đề về hạ tầng cảng biển, thủ tục đón trả khách, sản phẩm du lịch trên bờ và khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách cũng được đặt ra.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, phát triển du lịch tàu biển có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế. Trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 và Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Khánh Hòa xác định cần khai thác hiệu quả hơn lợi thế biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa - lịch sử và hệ thống dịch vụ du lịch.

Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Với hệ thống vịnh, biển đảo, khí hậu thuận lợi, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cùng Cảng quốc tế Cam Ranh và Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang, Khánh Hòa có cơ sở để phát triển các sản phẩm phục vụ khách tàu biển. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Long Biên, lợi thế tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để được các hãng tàu lựa chọn thường xuyên, điểm đến cần có hạ tầng tiếp nhận tàu phù hợp, quy trình đón trả khách nhanh chóng, an toàn, dịch vụ vận chuyển và tham quan thuận tiện, sản phẩm đặc sắc cùng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị hội thảo tập trung vào năm nhóm giải pháp: Tăng cường kết nối trực tiếp với các hãng tàu biển quốc tế; hoàn thiện hạ tầng và nâng cao năng lực đón tiếp tàu, khách; phát triển sản phẩm du lịch trên bờ để tăng mức chi tiêu; cải cách thủ tục, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ; thúc đẩy liên kết liên vùng, hình thành các hành trình có sức cạnh tranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 274.000 lượt khách quốc tế nhập cảnh bằng đường biển. Trong 9 tháng năm 2026, con số này đạt hơn 243.000 lượt, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Khánh Hòa, năm 2019 tỉnh đón 52 chuyến tàu với khoảng 107.000 lượt khách lên bờ; năm 2025 đón 28 chuyến với gần 35.000 lượt khách. Trong 8 tháng năm 2026, tỉnh đã đón 38 chuyến với hơn 60.000 lượt khách, vượt kết quả cả năm 2025. Dù lượng khách có dấu hiệu phục hồi, hoạt động khai thác hiện chủ yếu vẫn là các chuyến tham quan trong ngày, thời gian khách lên bờ khoảng 6 - 8 giờ. Hạ tầng và dịch vụ chưa đồng bộ, sản phẩm chuyên biệt chưa phong phú, khả năng khai thác giá trị gia tăng còn hạn chế.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Ông Hà Văn Siêu cho rằng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa có gần 500km bờ biển, hơn 200 đảo cùng các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy. Tỉnh còn có lợi thế kết nối giữa cảng biển, sân bay quốc tế, đô thị du lịch và không gian văn hóa đa dạng của cộng đồng Kinh, Chăm, Raglai. Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được quy hoạch công suất khoảng 19 triệu hành khách/năm đến năm 2030, tạo nền tảng để phát triển mô hình kết hợp hàng không - tàu biển, các sản phẩm du lịch trước và sau chuyến tàu.

Từ những lợi thế này, đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề xuất Khánh Hòa phát triển hệ sinh thái dịch vụ liên hoàn, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, xây dựng sản phẩm trải nghiệm đặc sắc, chủ động hợp tác với các hãng tàu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh cần ưu tiên củng cố năng lực phục vụ khách tàu biển, nghiên cứu điều kiện phát triển các hành trình khởi hành và kết thúc tại Khánh Hòa. Sau năm 2030, có thể mở rộng chức năng khai thác, hướng tới vị thế trung tâm du lịch tàu biển có sức cạnh tranh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cảng quốc tế Cam Ranh đón du khách đến Khánh Hòa bằng tàu biển quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận về hệ sinh thái du lịch tàu biển, xu hướng thị trường, phát triển cảng du thuyền xanh, ứng dụng đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả khai thác Cảng quốc tế Cam Ranh. Phiên đối thoại tập trung vào giải pháp nâng cao trải nghiệm của du khách từ khi tàu cập cảng, làm thủ tục, lên bờ đến tham quan, mua sắm và sử dụng các dịch vụ du lịch.

Trung tá Đăng Anh Diệp, Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh đề xuất tỉnh Khánh Hòa giao cơ quan quản lý du lịch làm đầu mối điều phối phát triển điểm đến tàu biển; phối hợp với cảng và doanh nghiệp xây dựng bộ thông tin chung, nghiên cứu thí điểm sản phẩm kết hợp hàng không - tàu biển và chương trình dành cho tàu lưu đêm. Các cơ quan chuyên ngành Cảng vụ, Biên phòng, Hải quan và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cần phối hợp nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình phục vụ khách, thuyền viên và hàng hóa qua cảng, bảo đảm thuận lợi nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Hai tàu du lịch biển cập Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đại diện doanh nghiệp cũng kiến nghị quan tâm quy hoạch, kết nối giao thông, hạ tầng phục vụ hành khách; từng bước cải thiện khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng. Đồng thời, số hóa thông tin về cầu bến, quy trình đón trả khách, kết nối hàng không, nhà cung cấp dịch vụ và đầu mối liên hệ để các hãng tàu thuận tiện tìm hiểu, xây dựng hải trình.

Các ý kiến tại hội thảo cho thấy, để phát triển du lịch tàu biển bền vững, Khánh Hòa không chỉ cần tăng số chuyến tàu và lượt khách mà còn phải nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng giá trị kinh tế cho địa phương và bảo đảm lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp.