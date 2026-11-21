Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa, trong tháng 10/2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn tỉnh ghi nhận 137 vụ vi phạm với 131 đối tượng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại, gian lận thuế và kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 41,5 tỷ đồng, chủ yếu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung và truy thu thuế.

Khánh Hoà tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng yến sào, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn quản lý. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hoà

Trong công tác quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng hóa vi phạm. Nhiều mặt hàng không bảo đảm điều kiện lưu thông, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc không rõ nguồn gốc đã bị xử lý theo quy định. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy nhiều mặt hàng vi phạm như thuốc lá điếu, quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện điện thoại; đồng thời tạm giữ một số sản phẩm thời trang, tem nhãn mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Những kết quả này cho thấy vai trò của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong việc ngăn chặn hàng hóa vi phạm lưu thông, hạn chế nguy cơ người tiêu dùng tiếp cận và sử dụng sản phẩm không bảo đảm chất lượng, nguồn gốc. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, bảo vệ các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường và phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng đa dạng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026. Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo 389 cấp xã được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công để chủ động triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trọng tâm là theo dõi sát diễn biến cung cầu, tăng cường dự báo thị trường, xác định các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm; chú trọng nhóm hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Công tác kiểm soát được tập trung tại các tuyến giao thông, kho hàng, điểm tập kết, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hoà nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng, bảo đảm hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm, tránh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót địa bàn, đối tượng quản lý. Ban Chỉ đạo 389 cấp xã có trách nhiệm chủ động tham mưu UBND cùng cấp tăng cường quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng trong lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp, hướng tới bảo vệ người tiêu dùng toàn diện

Song song với việc tăng cường thực thi pháp luật trên thị trường, Khánh Hòa đang từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 23/10/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 91/2026/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Quy chế xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và tổ chức liên quan trong tuyên truyền, trao đổi thông tin, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm.

Hằng năm, tỉnh Khánh Hoà sẽ tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Quy chế, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp nhận, phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và tổ chức kiểm tra khi cần thiết. Các sở, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, tập trung vào quản lý chất lượng hàng hóa, dịch vụ, an toàn thực phẩm, dược phẩm, giá cả, hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đối với UBND cấp xã, trách nhiệm được xác định ở việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin thuộc thẩm quyền. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, ngành góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng phối hợp và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đáng chú ý, Quy chế cũng quy định việc duy trì đường dây nóng 1800.6838 do Bộ Công Thương hỗ trợ để tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng; đồng thời công khai đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa để tiếp nhận thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Qua đó, tạo thêm kênh thông tin để người tiêu dùng chủ động phản ánh khi phát hiện quyền lợi bị xâm phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Không chỉ tập trung vào cơ chế phối hợp và xử lý vi phạm trước mắt, Khánh Hòa còn đặt ra các mục tiêu dài hạn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, địa phương đặt yêu cầu hằng năm tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan; phấn đấu 100% cơ quan liên quan được kết nối, chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ thống thông tin đồng bộ.

Cùng với đó, tỉnh hướng tới bảo đảm việc hỗ trợ người tiêu dùng, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị; duy trì, vận hành hiệu quả Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác hỗ trợ trực tuyến và phân tích dữ liệu nhanh chóng, chính xác.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng cũng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Tỉnh đặt mục tiêu 100% các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, hiệp hội quản lý, đại diện cho 7 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hằng năm, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; cung cấp thông tin tập trung theo chuyên mục, theo chuỗi trên các nền tảng xã hội trực tuyến có số lượng người dùng lớn, đồng thời mở rộng tuyên truyền đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại Lễ Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 tại tỉnh Khánh Hoà vào tháng 3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, là địa phương có thế mạnh về du lịch, thương mại và dịch vụ, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh và đáng tin cậy. Trước những thách thức mới, đặc biệt trong môi trường số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, minh bạch thông tin; người tiêu dùng chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.