Khánh Hòa nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống giáo dục sau sắp xếp

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập giảm 482/728 đầu mối, tương đương 66,2%. Hiện tại, toàn tỉnh còn 246 cơ sở giáo dục công lập, gồm 64 trường mầm non, 59 trường tiểu học, 61 trường trung học cơ sở, 12 trường liên cấp tiểu học-trung học cơ sở, 37 trường trung học phổ thông, 6 trường liên cấp trung học cơ sở-trung học phổ thông, 3 trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm khác, cùng 4 trường trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp bước đầu phát sinh một số khó khăn trong tổ chức và vận hành. Một số cơ sở giáo dục có quy mô rất lớn, nhiều điểm trường, số lượng giáo viên và học sinh đông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, Khánh Hòa đã thực hiện việc sắp xếp trường, lớp theo đúng các văn bản, nghị quyết, trong đó bảo đảm yêu cầu tối thiểu mỗi xã có một trường.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Nhưng trong quá trình triển khai chưa dự báo đầy đủ những bất cập, khó khăn có thể phát sinh trong quá trình vận hành. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá thực tế để kịp thời có phương án điều chỉnh, tháo gỡ.

“Đối với Trường tiểu học Nha Trang sau sắp xếp có 13 cơ sở, gần 500 giáo viên, khoảng 10.500 học sinh mà chỉ có 2 kế toán thì rõ ràng là bất cập rồi”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Từ thực tế chỉ ra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, cần thống nhất quan điểm, sắp xếp trường, lớp chưa phải là kết thúc mà quan trọng là quá trình vận hành sau sắp xếp. Từ đó, cần tính toán hợp lý việc sử dụng cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ. Cái quan trọng nhất là mô hình quản lý và vận hành để không ảnh hưởng tới kết quả và chất lượng giáo dục. Để khi sắp xếp xong, mọi hoạt động phải diễn ra bình thường và tốt hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VŨ TÂN)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các kết luận, chỉ đạo, tập trung vào hiệu quả thực tế, không chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản.

“Tỉnh Khánh Hòa xác định việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp mới là bước đầu và trong quá trình vận hành sẽ tiếp tục phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ chủ động rà soát, giải quyết, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, đặc biệt quan tâm các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều lớp học, nhiều cơ sở”, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, chủ động tranh thủ các cơ chế, chính sách chung. Đồng thời nghiên cứu, kiến nghị các chính sách đặc thù nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống giáo dục, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của đội ngũ nhà giáo.