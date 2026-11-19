Ông Trần Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định, trong hệ thống y tế, đội ngũ điều dưỡng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi, hỗ trợ và đồng hành cùng người bệnh trong quá trình khám bệnh, điều trị và phục hồi sức khỏe.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Theo đó, các cơ sở đào tạo, bệnh viện và đơn vị y tế tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng đội ngũ điều dưỡng có trình độ chuyên môn, năng lực thực hành, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp. Qua đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, ông Trịnh Ngọc Hiệp yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, ông Trần Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhận định, đội ngũ điều dưỡng hiện nay không chỉ cần thành thạo các kỹ thuật chăm sóc theo quy trình chuyên môn mà còn phải có tư duy khoa học, năng lực đánh giá, nhận định tình trạng người bệnh và khả năng phối hợp đa chuyên ngành. Đặc biệt, kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe và năng lực nghiên cứu, ứng dụng các bằng chứng khoa học vào thực tiễn chăm sóc ngày càng trở nên cần thiết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo ông Trần Ngọc Thành, trong bối cảnh ngành Y tế đang đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển y tế chuyên sâu, yêu cầu đối với đội ngũ điều dưỡng ngày càng cao. Do đó, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp chuyên môn và tăng cường nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Bởi chất lượng công tác điều dưỡng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo đảm an toàn, nâng cao mức độ hài lòng và củng cố niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Hội nghị là diễn đàn để cán bộ, viên chức ngành Y tế, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới về khoa học, công nghệ. Qua đó, góp phần định hướng phát triển chuyên môn, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.