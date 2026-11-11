Khánh Hòa: Muôn sắc màu chào đón Ngày Văn hóa Việt Nam

Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và kích cầu du lịch, chương trình “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” năm 2026 được kỳ vọng tạo nên ngày hội văn hóa cộng đồng sôi nổi

Quảng diễn nghệ thuật, kết nối sắc màu văn hóa

Ngày 24.11, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức chương trình quảng diễn nghệ thuật “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11).

Chương trình diễn ra từ 6h30 đến 22h30, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao tại Quảng trường 2 tháng 4, Công viên Tuệ Tĩnh, Thư viện tỉnh Khánh Hòa và dọc tuyến đường Trần Phú.

Mở đầu là hoạt động khiêu vũ thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường 2 tháng 4, với sự tham gia của 300 cặp vận động viên. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động quảng diễn đường phố “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”, bắt đầu từ 15h, kết hợp đi bộ thể thao, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật giao lưu cộng đồng.

Các đoàn quảng diễn xuất phát từ hai địa điểm là Công viên Tuệ Tĩnh và Thư viện tỉnh, di chuyển theo các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Chánh và tập trung tại Quảng trường 2 tháng 4. Người tham gia trình diễn theo 5 nhóm trang phục gồm: Áo dài Việt cổ phục, trang phục bà ba, trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số, áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống sáng tạo nghệ thuật.

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Khánh Hòa thân thiện, giàu bản sắc đến người dân, du khách trong nước và quốc tế

Thông qua trang phục, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, chương trình sẽ tạo nên không gian văn hóa đa sắc màu, giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống các vùng miền, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và giao lưu giữa các cộng đồng.

Sau hoạt động quảng diễn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng tiếp tục diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4 và Công viên Tuệ Tĩnh. Trong đó, chương trình tại Quảng trường 2 tháng 4 do Hiệp hội UNESCO Khánh Hòa thực hiện; tại Công viên Tuệ Tĩnh có sự tham gia của các tập thể, cá nhân đăng ký biểu diễn theo nội dung được Trung tâm Văn hóa tỉnh thẩm định, sắp xếp.

Từ 19h cùng ngày, chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng trường 2 tháng 4, với các nội dung: Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; đón nhận Bằng vinh danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na/Po Inu Nagar” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Trường Sa; công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về tỉnh Khánh Hòa.

Lan tỏa giá trị văn hóa, kích cầu du lịch

Không chỉ tập trung vào chương trình quảng diễn ngày 24.11, Khánh Hòa còn tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với hơn 30 hoạt động trong tháng 11.2026, cao điểm từ ngày 18 - 24.11. Các hoạt động diễn ra tại các khu di tích lịch sử - văn hóa, thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng và cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa sẽ tổ chức chuỗi hoạt động mở, khuyến khích sự tham gia tự nguyện của đông đảo người dân, du khách. Trong đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, trình diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa

Nổi bật là Ngày hội Đại đoàn kết tại 880 khu dân cư; trưng bày “Ký ức văn hóa Khánh Hòa”; chuyên đề “Tiếng vọng từ lòng đất”; hoạt động phát triển văn hóa đọc “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa”; Ngày hội Văn hóa ẩm thực Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Đất Trời đãi tiệc - Khánh Hòa khai hội”; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi, học sinh cũng được tổ chức như: “Tập làm nghệ nhân”, “Em làm nhà khảo cổ”, “Truy tìm mảnh ghép di sản”, chương trình “Khám phá miền di sản”, Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo và Hội thi Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Các hoạt động văn nghệ quần chúng được chú trọng với Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11.2026).

Điểm đáng chú ý là các hoạt động được tổ chức theo hướng mở, khuyến khích sự tham gia tự nguyện của đông đảo người dân, du khách, các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, học sinh và sinh viên. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo, trình diễn và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Di tích quốc gia - Tháp Bà Pô Nagar sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Hưởng ứng sự kiện, nhiều cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai các chương trình kích cầu, giảm giá dành cho khách lưu trú. Trong đó có Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ, Khách sạn Tokyo, CostaBella Resort Nha Trang, Nhà khách Khánh Hòa (Aniise Villa Resort), Khu du lịch sinh thái Ba Hồ, Khách sạn Citadines Bayfront Nha Trang và Khách sạn Empyrean Nha Trang.

Đặc biệt, tại Di tích Tháp Bà Pô Nagar, Danh lam thắng cảnh Hòn Chồng và Tháp Pô Klong Garai, các đoàn học sinh, sinh viên và giáo viên phụ trách đến từ các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn phí tham quan và phí thuyết minh.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và kích cầu du lịch, chương trình “Dấu ấn văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” năm 2026 được kỳ vọng tạo nên ngày hội văn hóa cộng đồng sôi nổi. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Khánh Hòa thân thiện, giàu bản sắc đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.