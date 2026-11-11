Khánh Hòa mưa lớn, nhiều khu vực xuất hiện lũ

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Lượng mưa phổ biến từ 10-70mm, có nơi cao hơn như: Khánh Vĩnh 143,2mm, Khánh Sơn mưa 113,3mm. Một số khu vực của tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện lũ.

Trên sông Dinh Ninh Hòa tại Dục Mỹ, đỉnh lũ đạt 15,22 m lúc 08h ngày 10/11, dưới báo động I 0,28 m; mực nước lúc 05h là 13,87 m, dưới báo động I 1,63 m. Tại Ninh Hòa, mực nước đang xuống; lúc 05h là 3,13 m, dưới báo động I 1,07 m.

Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, đỉnh lũ đạt 7,55 m lúc 20h ngày 10/11, dưới báo động I 0,45 m; mực nước lúc 05h là 5,74 m, dưới báo động I 2,26 m. Tại Diên Phú, mực nước đang xuống; lúc 05h là 3,07 m, dưới báo động I 1,43 m.

Trên sông Cái Phan Rang, mực nước có dao động nhỏ; tại Tân Mỹ, mực nước lúc 05h là 33,32 m, dưới báo động I 2,18 m; tại Phan Rang, mực nước lúc 05h là 0,98 m, dưới báo động I 1,52 m

Dự báo ngày và đêm ngày 11/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 50 -100mm, có nơi cao hơn 150mm.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa và Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN sáng ngày 11/11, tại khu vực bờ biển dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (phường Nha Trang và Bắc Nha Trang) sóng lớn liên tiếp đánh vào bờ. Du khách được cảnh báo không tắm biển và tổ chức các hoạt động vui chơi trên bờ biển để đảm bảo an toàn

Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông tỉnh Khánh Hòa ít biến đổi đến dao động nhỏ; tại Dục Mỹ ở mức báo động I. Tại Ninh Hòa, Đồng Trăng có lũ nhỏ. Riêng tại Phan Rang chịu ảnh hưởng thủy triều.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân địa phương được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sông suối, ngầm tràn; chủ động sơ tán đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương. Đồng thời, gia cố nhà cửa, kê cao tài sản, dự trữ lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu để ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.