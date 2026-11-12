Khánh Hòa: Mưa lớn gây sạt lở trên đường phố Nha Trang khiến một phụ nữ bị thương

Hiện trường vụ sạt lở đất tại Nha Trang khiến một phụ nữ đang tham gia giao thông bị thương. (ẢNH: CTV)

Chị N.T.H được Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã điều động nhân viên y tế cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đất đá văng xuống đường gây cản trở giao thông. (ẢNH: CTV)

Theo bác sĩ Lê Trần Anh Thi, chị H. bị thương ở vùng chân, đầu gối và một số vị trí khác. Sau khi được cấp cứu, chăm sóc y tế, sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định, tỉnh táo.

Tại hiện trường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở, ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực sạt lở.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang được huy động điều tiết giao thông. (ẢNH: VŨ TÂN)

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cũng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ xử lý đất đá tràn xuống mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.