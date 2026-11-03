Khánh Hòa: Một phụ nữ tử vong trong khách sạn, người đàn ông đi cùng rơi xuống từ tầng 2

Ngày 3/11, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc xảy ra tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Nam Nha Trang.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại phường Nam Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, ông N.H.P (sinh năm 1977, trú phường Nam Nha Trang) có quan hệ tình cảm với bà T.T.T (sinh năm 1980, trú TP.HCM).

Cuối tháng 10, bà T đi xe khách từ TP Hồ Chí Minh ra Nha Trang gặp ông P. Sau đó, cả hai thuê phòng ở tầng 2 một khách sạn khu vực phía nam cầu Bình Tân để lưu trú.

Rạng sáng 3/11, người dân phát hiện ông P rơi từ tầng 2 khách sạn xuống đất, bị thương tích nặng nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Nha Trang có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, điều tra ban đầu.

Qua kiểm tra phòng nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện bà T đã tử vong.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.