Khánh Hòa: Mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một mô hình văn hóa, thể thao hiệu quả

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 22 ngày 19/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa thành phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, có sản phẩm và kết quả rõ ràng tại từng địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 90% thiết chế văn hóa cấp xã, thể thao cơ sở được khai thác, phát huy hiệu quả.

10 nội dung thi đua phát huy thiết chế văn hóa, thể thao

Theo kế hoạch, phong trào được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung tại các xã, phường, đặc khu với 10 nội dung thi đua. Trong đó, các địa phương tập trung rà soát, khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng ít nhất một mô hình hay, cách làm hiệu quả; hình thành không gian văn hóa cộng đồng gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các nội dung khác gồm: đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động tại cơ sở; phát triển văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng; phát triển văn hóa đọc, học tập cộng đồng và giáo dục truyền thống; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức, quản lý hoạt động; khai thác thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đa chức năng, mở rộng không gian khai thác và huy động nguồn lực xã hội.

Hoạt động đọc sách tại thư viện góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở. Ảnh: Cẩm Vân

Các mô hình được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của Nhân dân, có tính khả thi, tạo ra kết quả cụ thể và có khả năng duy trì, nhân rộng. Mỗi mô hình cần xác định rõ đơn vị, cá nhân phụ trách, nội dung, tiến độ, nguồn lực, kết quả cần đạt; có hồ sơ, số liệu, hình ảnh và tài liệu minh chứng.

Kế hoạch yêu cầu không đăng ký các mô hình mang tính hình thức, chỉ tổ chức hoạt động đơn lẻ, theo thời điểm hoặc không xác định được kết quả cụ thể; đồng thời khuyến khích các mô hình tự chủ về tài chính.

Đối với việc xây dựng không gian văn hóa cộng đồng, các địa phương không nhất thiết phải đầu tư xây dựng công trình mới mà được khuyến khích tận dụng, cải tạo, sắp xếp hợp lý cơ sở vật chất hiện có. Một số mô hình được gợi ý như nhà văn hóa hoạt động cả ngày, không gian văn hóa - thể thao cuối tuần, thiết chế phục vụ công nhân, thiếu nhi hoặc cộng đồng dân cư.

Phấn đấu 100% địa phương có mô hình hoạt động thực tế

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% xã, phường, đặc khu hoàn thành rà soát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và xác định phương án khai thác, sử dụng; 100% địa phương triển khai phong trào và đăng ký ít nhất một mô hình.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất một mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định và có kết quả được kiểm chứng; từ 90% trở lên thiết chế văn hóa cơ sở do xã, phường, đặc khu quản lý hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Phong trào được triển khai qua 3 giai đoạn. Cụ thể, từ nay đến quý I/2027, các địa phương tổ chức phát động, rà soát hiện trạng, lựa chọn, đăng ký và triển khai mô hình thí điểm. Từ quý II/2027 đến năm 2029, tiến hành đánh giá, hoàn thiện, công nhận và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Năm 2030, tổ chức tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa chủ trì tham mưu tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện. Sở phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá; hướng dẫn đăng ký, kiểm tra, biểu mẫu báo cáo, hồ sơ, minh chứng; lựa chọn các mô hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai phong trào trên địa bàn; tổ chức rà soát, lựa chọn, đăng ký và thực hiện ít nhất một mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, hồ sơ, sản phẩm và minh chứng.