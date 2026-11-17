Khu kinh tế Vân Phong - Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 4033/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027.

Tỉnh Khánh Hòa xác định rõ danh mục các lĩnh vực mũi nhọn của kỷ nguyên kinh tế số và kinh tế xanh. Trong quý 1 và quý 2/2027, tỉnh sẽ tiến hành rà soát toàn diện, cập nhật danh mục dự án theo quy hoạch mới để ưu tiên mời gọi các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (data center), tài chính quốc tế, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics và cảng biển.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tăng cường đối thoại và xúc tiến chuyên đề. Trong quý 2/2027, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp kết hợp chuyên đề phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào Vân Phong. Tiếp đó, vào quý 4/2027, hội nghị chuyên đề quy mô lớn về phát triển cảng biển, logistics và công nghiệp tại khu kinh tế Vân Phong sẽ được triển khai nhằm kết nối trực tiếp các nhà khai thác cảng toàn cầu.

Lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp dẫn đầu các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại tại các thị trường trọng điểm trên thế giới, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các tập đoàn công nghệ, năng lượng, tài chính đa quốc gia.

Song song với việc xây dựng chuyên trang đầu tư và đẩy mạnh truyền thông số, Khánh Hòa cam kết nâng cao thực chất các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện toàn diện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính (PCI, PGI, PAR INDEX, SIPAS, DDCI).

Với việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027, hoàn thiện Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050 và đẩy nhanh Đề án thành lập Khu kinh tế Vân Phong, địa phương này đang kiến tạo một hành lang pháp lý và hạ tầng vượt trội nhằm hiện thực hóa mục tiêu thu hút tối thiểu 450.000 tỷ đồng vốn đăng ký mới trong giai đoạn 2026 - 2030, đưa Khu kinh tế Vân Phong đóng góp 30% GRDP, trên 30% tổng thu ngân sách toàn tỉnh và kiến tạo việc làm ổn định cho khoảng 55.000 lao động.

Trong tháng 9/2026, tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 14.531 tỷ đồng; đồng thời thực hiện điều chỉnh 28 dự án, trong đó có 8 dự án tăng vốn đầu tư thêm hơn 4.670 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2026, Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 291 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 257.147 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp đạt hơn 61.714 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 2.086 tỷ đồng. Việc thành lập Khu kinh tế Vân Phong được đề xuất nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu cả nước có 3 đặc khu kinh tế vào năm 2030 và định hướng đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.