Khánh Hòa, Mỏ Vàng công bố quyết định thành lập, kiện toàn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Sáng 13/10, Đảng ủy xã Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định, tặng hoa 9 chi bộ trực thuộc mới thành lập.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng xã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về giải thể Chi bộ Các cơ quan Đảng và Chi bộ UBND xã; đồng thời thành lập 9 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Chi bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra; Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy và Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội.

Cùng với việc thành lập các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định ban chi ủy và các chức danh chi bộ theo quy định, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Hòa nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức các chi bộ trực thuộc là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy xã, phù hợp với tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị các chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên và đảng viên; duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Đồng chí cũng yêu cầu các chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và các đồng chí được chỉ định giữ chức vụ cấp ủy, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác.

Mỏ Vàng: Công bố quyết định thành lập, định danh các chi bộ trực thuộc

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc, căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai và Phương án số 04 ngày 06/10/2026 của Đảng ủy xã Mỏ Vàng. Theo đó, thực hiện Quy định số 208 ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Đề án số 16 ngày 01/10/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai về định danh, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy xã đã ban hành các quyết định tổ chức lại các chi bộ cơ quan, đơn vị theo mô hình mới, bảo đảm thống nhất về tên gọi, vị trí và chức năng của từng loại hình tổ chức đảng.

Cụ thể, Quyết định số 308 ngày 08/10/2026 kết thúc hoạt động của Chi bộ Các cơ quan Đảng và thành lập 4 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Mỏ Vàng.

Thường trực Đảng ủy xã Mỏ Vàng trao quyết định cho các chi bộ mới thành lập và định danh chi bộ.

Quyết định số 309 ngày 08/10/2026 kết thúc hoạt động của Chi bộ Ủy ban nhân dân xã và thành lập 4 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Phòng Kinh tế xã Mỏ Vàng.

Cùng với đó, Đảng ủy xã ban hành các quyết định thành lập 8 chi bộ trực thuộc và định danh lại tên gọi của 4 chi bộ, gồm: Chi bộ Công an xã Mỏ Vàng, Chi bộ Quân sự xã Mỏ Vàng, Chi bộ Trạm Y tế xã Mỏ Vàng và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mỏ Vàng. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 08/10/2026; việc định danh lại không làm thay đổi tổng số đảng viên và nhân sự của các chi bộ.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, các chi bộ sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Mỏ Vàng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.