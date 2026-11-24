Tháp Bà Ponagar 2, Khánh Hòa. (Nguồn: Vietnam+)

Du lịch quốc tế tăng tốc nhờ chiến lược phân nhóm thị trường

Năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực của ngành du lịch Khánh Hòa, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế và quy mô hoạt động du lịch ngày càng mở rộng. Trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón hơn 22,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó lượng khách quốc tế tăng gần 67% so với cùng kỳ.

Trước đó, tính riêng 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch của tỉnh ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%, với hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế. Những kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đồng thời mở ra dư địa phát triển cho các phân khúc dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế có nhiều biến động, việc đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống trở thành yêu cầu quan trọng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã triển khai Kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế với lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn.

Trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh tập trung củng cố và phục hồi các thị trường khách chủ lực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan (khối CIS), Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ.

Tính riêng 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hoà ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%, với hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế.

Cùng với việc duy trì các thị trường có lượng khách ổn định, Khánh Hòa định hướng chuyển dịch mạnh sang khai thác nhóm khách du lịch tự túc, khách gia đình và phân khúc có mức chi tiêu cao.

Ở giai đoạn 2028-2030, địa phương đặt mục tiêu mở rộng hoạt động xúc tiến sang các thị trường tiềm năng mới, gồm các nước ASEAN, Tây Âu, Australia, Ấn Độ và Trung Đông. Đây là những thị trường được xác định có khả năng đóng góp vào việc đa dạng hóa cơ cấu khách, trong đó chú trọng nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày và khả năng quay trở lại cao.

Để hiện thực hóa định hướng này, Khánh Hòa tăng cường phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nhằm mở rộng mạng lưới đường bay thẳng, tạo thuận lợi cho việc kết nối với các thị trường quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng làm mới sản phẩm du lịch theo hướng xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch hội nghị, hội thảo (MICE).

Việc kết hợp mở rộng đường bay, đa dạng hóa thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm được kỳ vọng tạo thêm sức cạnh tranh cho điểm đến Khánh Hòa. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có, hướng tới tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị đóng góp cho nền kinh tế.

Khách du lịch Kazakhstan đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. (Nguồn: Báo Khánh Hoà)

Xúc tiến đầu tư chuyển mạnh sang tư duy chủ động

Song hành với đà tăng trưởng của du lịch, thu hút đầu tư tiếp tục là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Khánh Hòa. Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,09%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư.

Tính đến cuối năm 2026, toàn tỉnh có lũy kế 175 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 6,354 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng đầu năm, Khánh Hòa thu hút mới hơn 40 dự án ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký vượt 107.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đang chuyển từ phương thức tiếp cận thụ động sang chủ động tìm kiếm, kết nối và lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược. Thay vì chỉ tập trung giới thiệu tiềm năng, lợi thế sẵn có, Khánh Hòa hướng đến xây dựng các chương trình xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu phát triển và định hướng quy hoạch của địa phương.

Theo đó, tỉnh xác định bốn lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, du lịch - dịch vụ chất lượng cao và phát triển đô thị - hạ tầng. Trong định hướng này, Khu Kinh tế Vân Phong được xác định là đầu tàu phát triển các lĩnh vực cảng biển, logistics và công nghiệp đóng tàu, góp phần phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế biển của địa phương.

Làng chài thơ mộng bên vịnh Vĩnh Hy. (Ảnh: Diệu Anh)

Cùng với việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, Khánh Hòa chú trọng tăng cường kết nối ngoại giao kinh tế, mở rộng kênh tiếp cận với các nhà đầu tư quốc tế. Thông qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, địa phương đẩy mạnh cung cấp thông tin, danh mục dự án kêu gọi đầu tư tới các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, qua đó nâng cao khả năng kết nối với những đối tác phù hợp.

Cách làm này cho thấy sự thay đổi trong tư duy xúc tiến đầu tư: chuyển từ chờ đợi nhà đầu tư tìm đến sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận và đồng hành cùng các đối tác có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn. Qua đó, tỉnh hướng tới thu hút những dự án có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế và đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược thu hút đầu tư là cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Khánh Hòa kiên định phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Nhà đầu tư thành công”, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Đặc biệt, việc sớm ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027 thể hiện sự chủ động trong chuẩn bị nguồn lực và định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo. Đây là cơ sở để tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến có trọng tâm, nâng cao hiệu quả kết nối và tạo sự thống nhất giữa mục tiêu thu hút đầu tư với chiến lược phát triển dài hạn.

Du lịch và thu hút đầu tư đang tạo nên hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Khánh Hòa. (Nguồn: Nhân dân)

Kết nối động lực, mở rộng không gian tăng trưởng

Du lịch và thu hút đầu tư đang tạo nên hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Khánh Hòa. Một bên mở rộng thị trường, gia tăng nguồn thu và sức hấp dẫn của điểm đến; bên còn lại tạo điều kiện huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, công nghiệp và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của tỉnh là sự gắn kết giữa các lĩnh vực trên nền tảng khai thác lợi thế kinh tế biển. Việc mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế góp phần thúc đẩy du lịch, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài. Trong khi đó, các dự án đầu tư vào hạ tầng, logistics, đô thị và dịch vụ chất lượng cao sẽ tạo thêm điều kiện để nâng cấp năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong bối cảnh Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại trước năm 2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải nâng cao chất lượng và tính bền vững của các động lực phát triển.

Với chiến lược đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và cải thiện môi trường kinh doanh, Khánh Hòa đang từng bước củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Sự kết hợp giữa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và thu hút các dòng vốn đầu tư có chất lượng sẽ là yếu tố quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng không gian phát triển và khẳng định vị thế trong mạng lưới kinh tế biển khu vực.