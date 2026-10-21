Khánh Hòa mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới trung tâm du lịch biển

Một góc khu giải trí, thể thao biển Hòn Tằm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Tỉnh ưu tiên duy trì, phát triển các thị trường khách truyền thống; đồng thời khai thác những thị trường tăng trưởng tiềm năng, hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế và khẳng định vị thế điểm đến du lịch biển quốc tế.

UBND tỉnh Khánh Hòa định hướng phục hồi, duy trì và mở rộng thị trường khách trọng điểm, truyền thống như Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Trung Quốc, Hàn Quốc…, ưu tiên các phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và khả năng quay trở lại lớn.

Thị trường tăng trưởng khai thác các nước ASEAN, Tây Âu, Úc, Ấn Độ và Trung Đông thông qua các chương trình xúc tiến phù hợp, phát triển sản phẩm chuyên biệt và mở rộng kết nối hàng không.

Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương phát triển, làm mới và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; gắn với bảo tồn, phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu của từng thị trường khách quốc tế và từng phân khúc khách.

Sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao được ưu tiên phát triển như nghỉ dưỡng biển cao cấp, chăm sóc sức khỏe (wellness), golf, MICE, du lịch tàu biển (cruise), du lịch cưới (destination wedding), các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal…

Trong 9 tháng năm 2026, du lịch tỉnh Khánh Hòa có mức tăng trưởng tích cực. Tổng lượt khách du lịch đạt hơn 20,4 triệu lượt, tăng hơn 45% so với cùng kỳ và đạt hơn 110% kịch bản tăng trưởng.

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt (tăng hơn 69%). Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Kết quả này có được nhờ việc khai thác mới hai đường bay quốc tế (Bangkok - Cam Ranh, Minsk - Cam Ranh) và hai đường bay nội địa (Phú Quốc - Cam Ranh, Đồng Hới - Cam Ranh); đón 38 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng với hơn 60.000 lượt du khách lên bờ tham quan; tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô lớn như Festival Biển 2026, Chung kết Miss World lần thứ 73 và các giải thể thao quốc tế.

Tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, chiến lược đặt mục tiêu Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất.

Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa có khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch (75% đạt chuẩn 3-5 sao); tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD, đóng góp vào GRDP đạt 20%; đón 33 triệu lượt khách lưu trú (khách quốc tế chiếm 40-45%); thời gian lưu trú bình quân 4-5 ngày/khách; mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với năm 2025; du lịch tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Chiến lược cũng đặt ra định hướng đến năm 2045, du lịch Khánh Hòa được nhận diện toàn cầu như một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.