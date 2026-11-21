Khai thác tiềm năng thị trường Halal

Với lợi thế về tài nguyên biển đảo, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp và di sản văn hóa đặc sắc, Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển du lịch Halal, hướng đến nhóm khách đến từ Trung Đông, Malaysia, Indonesia và các quốc gia có đông người Hồi giáo.

Đây được xem là thị trường giàu tiềm năng, có khả năng đóng góp tích cực vào tăng trưởng du lịch, nhất là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, địa phương cần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn Halal, từ lưu trú, ẩm thực đến vận chuyển và trải nghiệm văn hóa.

Thực tế, Khánh Hòa vẫn đối mặt với một số hạn chế như thiếu đường bay thẳng từ Indonesia, Ấn Độ và các nước Trung Đông; số lượng khách sạn, nhà hàng đạt chứng nhận Halal còn hạn chế.

Khánh Hòa mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc tế.

Nguồn nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo, ngoại ngữ chuyên biệt và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu cầu nguyện của du khách cũng chưa phát triển tương xứng.

Theo kế hoạch phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2027, Khánh Hòa sẽ rà soát khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành.

Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh phấn đấu có 3 khách sạn đạt chuẩn thân thiện với khách Hồi giáo, 5 nhà hàng đạt chuẩn ẩm thực Halal và 3 tuyến tour mẫu. Mỗi năm, địa phương tổ chức một lớp tập huấn về văn hóa, tín ngưỡng và kỹ năng phục vụ khách Hồi giáo.

Các sản phẩm được ưu tiên phát triển gồm nghỉ dưỡng biển đảo, chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE kết hợp trải nghiệm làng nghề yến sào, trầm hương và văn hóa Chăm, Raglai.

Khánh Hòa có nhiều điều kiện để phát triển du lịch Halal.

Để hiện thực hóa mục tiêu, các chuyên gia đề xuất Khánh Hòa tập trung chuẩn hóa dịch vụ tại một số khu nghỉ dưỡng lớn ở Cam Ranh và Nha Trang theo hướng thân thiện với khách Hồi giáo, từng bước nâng cao tiêu chuẩn Halal.

Đồng thời, tỉnh cần mở rộng kết nối hàng không với Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và Trung Đông; tăng cường liên kết giữa các hãng lữ hành, hàng không, khách sạn và đẩy mạnh quảng bá đa ngôn ngữ.

Dự kiến đầu năm 2027, Khánh Hòa tổ chức hội thảo về phát triển du lịch Halal nhằm tìm giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng này.

Phát huy lợi thế du lịch biển

Song song với việc tìm kiếm thị trường mới, Khánh Hòa tiếp tục phát huy lợi thế du lịch biển, đặc biệt là dòng khách du lịch tàu biển quốc tế.

Bến du thuyền Ana Marina đã trở thành điểm đón các du thuyền hạng sang, đưa hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Mới đây, siêu du thuyền Star Seeker (quốc tịch Bahamas) của hãng Windstar Cruises cập Bến du thuyền Ana Marina, đưa 205 du khách quốc tế, chủ yếu mang quốc tịch Mỹ, cùng 135 thành viên thủy thủ đoàn đến Khánh Hòa.

Du khách được đưa vào bờ tham quan các điểm đến nổi tiếng như Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Po Nagar, chợ Đầm, Tháp Trầm Hương và chùa Long Sơn. Bên cạnh khám phá cảnh quan, văn hóa, du khách còn có dịp mua sắm và thưởng thức đặc sản địa phương.

Khánh Hòa mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc tế.

Trước đó, Ana Marina cũng đón du thuyền Carnival Luminosa với 1.811 du khách quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Úc, Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ... cùng 993 thành viên thủy thủ đoàn.

Việc liên tiếp đón các du thuyền quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của Nha Trang - Khánh Hòa đối với các hãng tàu biển, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy các dịch vụ tham quan, vận chuyển, mua sắm và ẩm thực.

Từ phát triển du lịch Halal đến khai thác dòng khách tàu biển cao cấp, Khánh Hòa đang hướng đến đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến.

Đây cũng là cơ sở để địa phương phát huy lợi thế tài nguyên, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.