Rực rỡ sắc màu Carnival trên phố biển Nha Trang năm 2026. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón từ 30 đến 33 triệu lượt khách, năm 2040 đạt từ 40 đến 42 triệu lượt và đến năm 2050 tăng lên từ 55 đến 60 triệu lượt khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là mục tiêu lớn nhưng hoàn toàn khả thi nếu địa phương chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng, đồng thời tổ chức không gian phát triển hợp lý.

Du khách quốc tế đến với Khánh Hòa bằng tàu biển. (Ảnh: VŨ TÂN)

Với đường bờ biển dài nhất cả nước cùng hệ thống vịnh, đảo, bán đảo đa dạng, là nơi sở hữu bốn vịnh biển đẹp mà ít nơi nào có được gồm: vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh và Vĩnh Hy. Đây là lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch giá trị mới có tính khác biệt và bền vững.

Trong đó, Vân Phong phát triển du lịch gắn với logistics và công nghiệp sạch; Cam Ranh-Cam Lâm tập trung nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị, hội thảo và đô thị sân bay. Khu vực phía nam gồm Phan Rang, Ninh Chử, Vĩnh Hy phát triển du lịch sinh thái, văn hóa.

Văn hóa Chăm là nét độc đáo của Khánh Hòa. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao; thời gian lưu trú bình quân đạt từ 4 đến 5 ngày, mức chi tiêu tăng 1,5 đến 2 lần so hiện nay. Địa phương cũng tập trung phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du thuyền, thể thao biển, kinh tế đêm và du lịch cộng đồng.

Cùng với việc củng cố những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga..., Khánh Hòa sẽ mở rộng khai thác khách từ Ấn Độ, châu Âu, Australia và Trung Đông; tăng cường các đường bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh.

Tháp Bà Pô Nagar là địa điểm check-in nổi tiếng tại Nha Trang. (Ảnh: VŨ TÂN)

Bên cạnh đó, địa phương sẽ phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP; khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc như di sản Chăm, lễ hội Katê, trầm hương, yến sào để nâng cao trải nghiệm.

Song song đó, tỉnh sẽ từng bước áp dụng tiêu chuẩn xanh trong đầu tư cơ sở lưu trú, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ hệ sinh thái vịnh, đảo và cảnh quan thiên nhiên. Ngành du lịch cũng hướng đến xây dựng mô hình quản trị điểm đến chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ để quản lý sức chứa, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách.

Việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu được xác định là nền tảng để Khánh Hòa hướng đến mục tiêu đón 60 triệu lượt khách vào năm 2050, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch biển quốc tế.