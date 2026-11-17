PV: Thưa ông, đến hết tháng 10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Khánh Hòa đã vượt dự toán pháp lệnh. Những khu vực, lĩnh vực nào đang đóng góp chủ yếu vào kết quả thu ngân sách và đâu là dư địa để tỉnh tiếp tục mở rộng nguồn thu trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Đến hết tháng 10/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 37.543 tỷ đồng, bằng 104% dự toán pháp lệnh, đạt 88,1% kế hoạch phấn đấu của UBND tỉnh và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu thu, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt hơn 18.517 tỷ đồng, tăng gần 7.957 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm khoảng 49,3% tổng thu ngân sách. Kết quả này có sự đóng góp từ việc triển khai các dự án quy mô lớn trên địa bàn của một số tập đoàn.

Bên cạnh đó, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt gần 14.124 tỷ đồng, tăng hơn 577 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, thuế giá trị gia tăng đạt khoảng 6.861 tỷ đồng, tăng 7,6%; thuế tài nguyên đạt 303 tỷ đồng, tăng 35,9%.

Đáng chú ý, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.088 tỷ đồng, tăng gần 791 tỷ đồng, tương đương 60,9% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 7.254 tỷ đồng, bằng 100,5% dự toán pháp lệnh. Riêng thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đạt hơn 438 tỷ đồng, bằng 129,2% dự toán, tăng 14,1%.

Những kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khu vực kinh tế tiếp tục đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Đây cũng là cơ sở để ngành Thuế tiếp tục khai thác dư địa từ các lĩnh vực kinh tế, mở rộng cơ sở thu và nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu trên địa bàn.

Cán bộ Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hồ sơ người dân nộp trực tuyến. Ảnh: Lạc Nguyên

PV: Để thực hiện mục tiêu thu ngân sách năm 2026 và tạo nguồn thu ổn định trong những năm tiếp theo, ngành Thuế Khánh Hòa sẽ tập trung khai thác những lĩnh vực nào?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Theo mục tiêu phấn đấu của tỉnh, thu ngân sách năm 2026 phải tăng 15% so với số thực hiện năm trước. Để đạt mục tiêu này, trong hai tháng cuối năm, ngành Thuế còn phải thực hiện trên 5.000 tỷ đồng. Trước yêu cầu đó, chúng tôi tập trung vào ba nguồn thu chính gồm thu phát sinh, thu các khoản thuế được gia hạn đến hạn nộp và thu hồi nợ thuế.

Đối với nguồn thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành Thuế theo dõi sát tình hình kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chủ động hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới. Các khoản thuế được gia hạn đến hạn nộp trong tháng 11 và tháng 12 cũng được theo dõi, đôn đốc kịp thời. Đồng thời, ngành Thuế rà soát, phân loại nợ, ưu tiên thu hồi các khoản có khả năng thu và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp cố tình chây ỳ theo quy định.

Về mở rộng cơ sở thu, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, bất động sản và thu hút đầu tư. Đây là những lĩnh vực có dư địa tăng trưởng, đồng thời có khả năng tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách tỉnh.

Với lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngành Thuế chú trọng quản lý các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, hoạt động vận tải, vui chơi giải trí và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, bảo đảm doanh thu phát sinh được kê khai đầy đủ.

Đối với bất động sản, xây dựng và các dự án đầu tư, ngành Thuế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương nắm bắt tiến độ triển khai dự án, tình hình chuyển nhượng bất động sản và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, qua đó hạn chế thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời.

Một lĩnh vực có dư địa quản lý và khai thác nguồn thu ngày càng lớn là kinh doanh trên nền tảng số và thương mại điện tử. Ngành Thuế sẽ tiếp tục khai thác, kết nối, đối chiếu dữ liệu từ hóa đơn điện tử, đăng ký kinh doanh, thông tin thanh toán và các nền tảng kinh doanh trực tuyến để nhận diện người nộp thuế, xác định doanh thu, kiểm soát nghĩa vụ thuế và phát hiện những trường hợp có dấu hiệu kê khai không đầy đủ. Cùng với đó là đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, khách sạn và dịch vụ trực tiếp cung cấp cho người tiêu dùng.

Ngành Thuế cũng tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu và phương thức quản lý rủi ro, tập trung rà soát các nguồn thu, địa bàn, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao để kiểm tra, giám sát đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm.

PV: Những thay đổi trong chính sách thuế năm 2026 và các đề xuất sửa đổi một số luật thuế được kỳ vọng sẽ tác động thế nào đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và việc nuôi dưỡng nguồn thu tại Khánh Hòa?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Năm 2026, chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 1 tỷ đồng/năm theo Nghị định số 141/2026/NĐ-CP giúp giảm nghĩa vụ thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ. Đây là chính sách có ý nghĩa với Khánh Hòa, nơi có nhiều hộ kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, ăn uống, lưu trú, du lịch và dịch vụ.

Đối với các đề xuất sửa đổi pháp luật thuế, đáng chú ý là chính sách ưu đãi thuế đối với một số hoạt động giáo dục, y tế và đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Các chính sách này hướng đến khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực thiết yếu, hạn chế tình trạng đầu cơ, găm giữ đất và thúc đẩy sử dụng đất hiệu quả.

Về phía cơ quan thuế địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường đối thoại và hỗ trợ người nộp thuế.

Ngành Thuế xác định, nguồn thu ngân sách bền vững phải được xây dựng trên nền tảng phát triển ổn định của nền kinh tế, sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất, kinh doanh và ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.

PV: Xin cảm ơn ông !

Khánh Hòa xử lý dữ liệu hơn 3.700 mã số thuế Trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã rà soát, chuẩn hóa 1.498 mã số thuế ở trạng thái 03, đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính xử lý 2.258 mã số thuế ở trạng thái 06, đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc chuẩn hóa dữ liệu giúp cơ quan thuế xác định chính xác tình trạng hoạt động của người nộp thuế, phục vụ quản lý và theo dõi nghĩa vụ thuế. Qua đó, ngành Thuế có thêm cơ sở phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, hợp thức hóa chi phí, trốn thuế, trục lợi ngân sách; đồng thời xử lý hồ sơ tồn đọng, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch.