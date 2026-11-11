Khánh Hòa mở hướng phát triển du lịch tàu biển

Nâng tầm vị thế, biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh

Tại Hội thảo quốc tế phát triển du lịch tàu biển do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh phát triển du lịch tàu biển có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, biến du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 14 ngày 14/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với Cảng quốc tế Cam Ranh, Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang cùng hạ tầng nghỉ dưỡng cao cấp sẵn có, Khánh Hòa có đầy đủ cơ sở để kết nối với các tuyến du lịch hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận tài nguyên và vị trí địa lý mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để trở thành lựa chọn thường xuyên của các hãng tàu lớn, điểm đến phải đáp ứng đồng bộ từ hạ tầng đón trả khách, quy trình an toàn cho đến sản phẩm tham quan đặc sắc.

9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón gần 70.000 lượt khách tàu biển. Ảnh: Xuân Tựu

Về các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên khẳng định: "Tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng cảng biển, nhà ga hành khách, bến du thuyền và giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; tăng cường hợp tác trực tiếp với các hãng tàu biển quốc tế, đơn vị khai thác cảng và đại lý hàng hải; tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn khai thác, kế hoạch hành trình của các hãng tàu để có phương án xúc tiến phù hợp".

“Khánh Hòa sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên bờ, phát huy giá trị cảnh quan biển đảo, di sản văn hóa, ẩm thực, làng nghề; đồng thời phát triển các chương trình trải nghiệm chuyên sâu, dịch vụ mua sắm và giải trí về đêm phục vụ khách lưu trú qua đêm. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đón tiếp, bảo đảm an ninh an toàn và tăng cường liên kết với các địa phương trong cả nước để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên cảng”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho hay.

Đánh giá cao dư địa của địa phương, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết: trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đã đón gần 70.000 lượt khách tàu biển, vượt con số của cả năm 2025; đặc biệt đã đón 10 chuyến tàu neo lưu trú qua đêm. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Chăm, Raglai cùng hệ thống di sản, làng nghề, ẩm thực chính là nền tảng để địa phương xây dựng các sản phẩm mang bản sắc riêng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là phải biến tiềm năng thành năng lực cạnh tranh, biến lợi thế biển thành giá trị kinh tế thực sự cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời gìn giữ lâu dài tài nguyên môi trường và di sản văn hóa.

Giải bài toán hạ tầng và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ

Tại các phiên thảo luận, đại diện các hãng tàu và doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao năng lực tiếp nhận tàu cỡ lớn của Cảng quốc tế Cam Ranh, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những rào cản, bao gồm: khoảng cách di chuyển từ cảng về trung tâm Nha Trang còn xa, hạ tầng giao thông kết nối chưa thuận tiện, thiếu bãi đậu xe quy chuẩn và sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng còn hạn chế.

Đóng góp giải pháp cho địa phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt Phan Xuân Anh đề xuất: Khánh Hòa cần sớm quy hoạch cảng biển chuyên dụng cho tàu khách du lịch, đồng thời khai thác sâu hơn các giá trị văn hóa như không gian sông Cái Nha Trang hay di sản liên quan đến Bác sĩ Alexandre Yersin để tạo ra sản phẩm khác biệt.

Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ du lịch tàu biển quốc tế. Ảnh: Xuân Tựu

Ở góc độ quản lý hạ tầng cảng, Trung tá Đặng Anh Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh kiến nghị tỉnh giao cơ quan du lịch làm đầu mối điều phối, xây dựng bộ hồ sơ chào bán điểm đến chung và đơn giản hóa thủ tục hành chính để phát triển mô hình kết hợp du lịch hàng không - tàu biển.

Gợi mở chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng: Khánh Hòa cần cụ thể hóa mục tiêu phát triển trung tâm du lịch tàu biển thành chương trình hành động có trọng tâm, lộ trình và phân công trách nhiệm rõ ràng. Tỉnh cần ưu tiên nâng cao năng lực phục vụ, phát triển sản phẩm chuyên biệt và nghiên cứu kêu gọi đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng biển để hướng tới trở thành điểm khởi hành và kết thúc hành trình (homeport) của các chuyến tàu quốc tế.

"Hiệu quả du lịch tàu biển không chỉ đo bằng số chuyến tàu hay lượng khách cập cảng mà phải bằng mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và lợi ích thực tế mang lại cho địa phương; tuyệt đối không đánh đổi môi trường, cảnh quan và di sản để lấy tăng trưởng ngắn hạn", ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.