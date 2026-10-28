Khánh Hòa: Mở hướng phát triển du lịch tàu biển

Khánh Hòa kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp để thu hút các hãng tàu biển quốc tế

Ngày 30.10, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Khách sạn Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa (phường Bắc Nha Trang).

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải, du lịch cùng đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch tàu biển trở thành động lực tăng trưởng của ngành du lịch địa phương và cả nước.

Theo Ban Tổ chức, sự kiện hướng đến mục tiêu khẳng định sức hút của Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ du lịch hàng hải khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các hãng tàu biển quốc tế, đại lý hàng hải và đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, từng bước hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên cảng.

Tính đến hết tháng 10.2026, Khánh Hòa đã đón 39 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 60 ngàn lượt khách lên bờ tham quan, gấp đôi tổng lượng khách tàu biển của cả năm 2025.

Nhiều tàu biển quốc tế có sức chở từ 2.500 - 3.500 khách đã ghé vịnh Nha Trang và Cảng Quốc tế Cam Ranh, đưa du khách đến khám phá các điểm đến nổi tiếng như Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Núi, Chợ Đầm và khu du lịch I-Resort.

Những con số này cho thấy dư địa phát triển của du lịch tàu biển tại Khánh Hòa, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối các điểm tham quan.

Nhiều tàu biển quốc tế có sức chở từ 2.500 - 3.500 khách đã ghé vịnh Nha Trang và Cảng Quốc tế Cam Ranh, đưa du khách đến khám phá các điểm đến nổi tiếng của Nha Trang, Khánh Hòa

Để khai thác hiệu quả phân khúc khách có mức chi tiêu tiềm năng, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết giữa cảng biển với hệ thống dịch vụ du lịch trên bờ.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là tìm giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và cơ chế. Các đại biểu sẽ thảo luận định hướng thu hút đầu tư cảng biển chuyên dụng có khả năng đón tàu trọng tải lớn, phát triển nhà ga hành khách, bến du thuyền, nâng cấp hạ tầng kết nối và cải cách thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho khách quốc tế.

Bên cạnh đó, các ý kiến sẽ tập trung vào giải pháp rút ngắn quy trình đón khách lên bờ, tổ chức vận chuyển và phân luồng tham quan, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện trong khoảng thời gian tàu neo đậu tại cảng. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sức cạnh tranh của điểm đến và tạo ấn tượng tốt với du khách quốc tế.

Không chỉ dừng ở việc thu hút thêm chuyến tàu, Khánh Hòa còn hướng đến nâng cao hiệu quả khai thác thông qua kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Theo đó, hội thảo sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch cao cấp trên bờ, kinh tế ban đêm, mua sắm miễn thuế, du lịch văn hóa và ẩm thực.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ và cộng đồng địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch tàu biển. Việc xây dựng các chương trình tham quan phù hợp với quỹ thời gian của khách, kết hợp trải nghiệm văn hóa, khám phá ẩm thực và mua sắm sản phẩm đặc trưng sẽ góp phần gia tăng giá trị từ mỗi chuyến tàu cập cảng.

Tính đến hết tháng 10.2026, Khánh Hòa đã đón 39 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 60 ngàn lượt khách lên bờ tham quan

Trước đó, ngày 29.10, Ban Tổ chức triển khai chương trình Famtrip dành cho các đại biểu và chuyên gia, khảo sát Bến Du thuyền Ana Marina Nha Trang, Cảng Quốc tế Cam Ranh cùng một số điểm đến tiêu biểu của Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có khu vực trưng bày sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; triển lãm du thuyền tại Ana Marina Nha Trang nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Các phiên thảo luận chuyên sâu và talkshow sẽ tập trung vào những chủ đề như xu hướng xanh hóa cảng biển toàn cầu, giải pháp đón siêu du thuyền, tối ưu hóa quy trình đưa khách lên bờ và phát triển chuỗi trải nghiệm gắn với kinh tế đêm, nghỉ dưỡng.

Thông qua hội thảo, Khánh Hòa kỳ vọng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và hãng tàu quốc tế, từng bước tháo gỡ những hạn chế về hạ tầng, dịch vụ và cơ chế phối hợp.

Đây được xem là cơ sở để địa phương khai thác tốt hơn lợi thế về cảnh quan biển, hệ thống điểm đến và năng lực dịch vụ, hướng đến phát triển du lịch tàu biển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, góp phần nâng cao vị thế Nha Trang - Khánh Hòa trong mạng lưới du lịch hàng hải khu vực.