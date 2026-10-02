Khánh Hòa: Mặt bằng 21/40 dự án được 'làm sạch' sau 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng

Ngày 2/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phát động 90 ngày đêm cao điểm GPMB các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra mặt bằng khu vực triển khai dự án Khu công nghiệp Ninh Xuân 1.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, tính đến ngày 25/9, trong tổng số các dự án được triển khai trong đợt cao điểm, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, chiếm 52,5%; 4 dự án gần hoàn thành, chiếm 10%; 12 dự án chưa hoàn thành mục tiêu, chiếm 30%.

Riêng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao được theo dõi, đánh giá theo từng khu.

Kết quả trên cho thấy công tác GPMB đã có chuyển biến trong thời gian thực hiện đợt cao điểm. Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn vướng mắc cần tiếp tục tập trung xử lý trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, GPMB là một trong những nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế và cuộc sống của người dân, đồng thời tác động đến tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đằng sau mỗi hồ sơ, mỗi thửa đất là một hoàn cảnh cụ thể. Đối với nhiều người dân, đất đai không chỉ là tài sản mà còn gắn với nhà ở, việc làm, sinh kế và cuộc sống của gia đình qua nhiều thế hệ.

Khu vực đặt Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Do đó, việc thu hồi đất phải được thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với đó, tiến độ GPMB cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà nước và nhà đầu tư, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ công trình, hiệu quả sử dụng vốn và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Việt Hùng yêu cầu cán bộ làm công tác GPMB không chỉ dựa vào hồ sơ và các quy định mà cần nghiên cứu kỹ từng trường hợp cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cán bộ phải nắm chắc, hiểu đầy đủ chính sách, đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận.

"Một trong những nguyên nhân khiến công tác GPMB còn gặp khó là lịch sử quản lý, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ. Một số hồ sơ bị thiếu hoặc chưa thống nhất, hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi; một số trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc đất được chuyển nhượng qua nhiều người. Việc xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và áp dụng chính sách vì vậy đòi hỏi phải được thực hiện thận trọng, đầy đủ, tránh cách làm máy móc", ông Hùng phân tích.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các chi nhánh tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong xử lý hồ sơ và tổ chức thực hiện công tác GPMB.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thống nhất số liệu đối với những phần việc còn lại. Đồng thời, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

Được biết, sau đợt cao điểm 90 ngày đêm, Khánh Hòa tiếp tục tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhất là đối với các dự án chưa hoàn thành mục tiêu. Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện để các công trình, dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn được triển khai theo kế hoạch.

Đợt cao điểm ghi nhận khối lượng GPMB lớn tại nhiều dự án giao thông. Dự án đường liên vùng đoạn qua Nha Trang (cũ) đạt 100%, tăng 90%; ĐT.651G đoạn qua Ninh Hòa đạt 100%; ĐT.651G đoạn qua Vạn Ninh tăng khoảng 76%. Tỉnh lộ 1A - ĐT.652B đạt hơn 77%; ĐT.652B và ĐT.652D đạt 74%. Tại các dự án công nghiệp, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng hoàn thành 100% diện tích. Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná hoàn thành kiểm kê, lập phương án bồi thường khoảng 97% và bàn giao khoảng 18%, vượt mục tiêu giải phóng mặt bằng 15%. Khu đô thị cao cấp Cổ Mã đạt 71% phê duyệt phương án bồi thường, vượt mục tiêu 70%. Khu đô thị phức hợp Cam Hòa đạt 41%, vượt mục tiêu 30%; Khu đô thị phức hợp Cam Tân đạt 31%, vượt mục tiêu 30%. Một số dự án khác cũng gần hoàn thành GPMB. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 đạt khoảng 97%; hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 đoạn qua Diên Khánh đạt khoảng 95%, đoạn qua Khánh Vĩnh đạt 99%; Khu đô thị hành chính Diên Khánh đạt khoảng 97%.