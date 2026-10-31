Khánh Hòa mạnh tay xử lý hàng giả.

Hàng giả len lỏi

Bên cạnh các chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, nguy cơ hàng vi phạm trà trộn vào thị trường càng lớn.

Đáng chú ý, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Thay vì chỉ kinh doanh trực tiếp tại cửa hàng, nhiều đối tượng chuyển sang quảng cáo, nhận đơn hàng qua mạng xã hội rồi giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển.

Lực lượng Quản lý thị trường Khánh Hòa kiểm tra tại các cơ sở.

Một số trường hợp không có kho hàng cố định, sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư làm nơi cất giữ, đồng thời phân tán hàng hóa ở nhiều địa điểm để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm

Hồi đầu tháng 9/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Công ty TNHH Panda Golf Korea (phường Nha Trang), phát hiện 50 sản phẩm quần, áo giả mạo nhãn hiệu Titleist, trị giá 8,5 triệu đồng. Doanh nghiệp bị xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện Công ty TNHH RUTH - Hiệu Vàng Hoàng Kim kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Internet. Vụ việc bị xử phạt 190 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 7 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, trị giá hơn 126 triệu đồng.

Xử lý nghiêm vi phạm

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Cùng với kiểm tra hoạt động kinh doanh trực tiếp, công tác giám sát trên các nền tảng trực tuyến được chú trọng. Tỉnh cũng triển khai kiểm tra công tác phòng, chống hàng giả tại các xã, phường, đặc khu; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Theo thống kê, trong tháng 10/2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện 137 vụ vi phạm liên quan đến 131 đối tượng. Trong đó, có 20 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 105 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 12 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 41,57 tỷ đồng.

Khánh Hòa mạnh tay xử lý hàng giả.

Riêng lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện 117 lượt kiểm tra, phát hiện 26 vụ vi phạm, xử lý 33 vụ (trong đó có 7 vụ từ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách hơn 387 triệu đồng.

Qua kiểm tra, nhiều loại hàng hóa vi phạm đã bị buộc tiêu hủy, gồm thuốc lá điếu, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, trang sức, thực phẩm và phụ kiện điện thoại.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tạm giữ 51 sản phẩm yến sào và hơn 9,5kg tem nhãn có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Yến sào Khánh Hòa” để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Song song với hoạt động kiểm tra, xử phạt, lực lượng Quản lý thị trường đã vận động các cơ sở kinh doanh ký 65 bản cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm chất lượng; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới để có giải pháp đấu tranh phù hợp.

Trọng tâm là kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao, nhất là hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội; kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan quản lý, việc nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trong nhận diện, phòng ngừa hàng giả cũng được xác định là giải pháp quan trọng.

Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.