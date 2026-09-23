Khánh Hòa lệnh xây dựng khẩn cấp Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa

Hạng mục xây mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép dung tích 3.500m3 đang được khẩn trương thi công.

Hạng mục trọng tâm của Dự án này là xây mới hồ chứa nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép dung tích 3.500 m3 ngay cạnh hồ vi sinh hiện hữu. Hồ chứa được lắp đặt thiết bị khuấy sục khí bề mặt, máy bơm bùn dư và hệ thống điện điều khiển đồng bộ. Dự án triển khai tuyến ống áp lực D160 mới dài 5,4 km nối từ Trạm Lương Hòa đến điểm kết nối của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP), nâng cao năng lực chuyển tải nước thải về Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc.

Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tổ chức đồng loạt 4 mũi thi công. Hạng mục hồ chứa nước rỉ rác dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 9/2026. Việc thi công tuyến ống D160 trên đường 2/4 và đường vận hành nội bộ cũng đang được gấp rút thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/10/2026.

Cùng đó, Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ thẩm định nhiệm vụ xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì hiện hữu với giá trị 6,1 tỷ đồng. Dự án này bao gồm việc xây dựng 6 đập tràn trên suối với dung tích 2.560 m3, dự kiến triển khai trong tháng 10/2026 và hoàn thành trong tháng 11/2026 nhằm chủ động điều hòa dòng chảy ngay từ nguồn.

Xử lý rác thải tại khu vực bãi rác phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa).

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại công trường, công nhân được bố trí tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 50%. Các đường ống mới cùng biện pháp nâng cấp trạm xử lý sẽ giải quyết tốt nguy cơ tràn nước thải khi mưa lớn.

Ông Đinh Văn Dân, người dân phường Bắc Nha Trang phấn khởi nói, Dự án nâng cấp trạm xử lý và tuyến ống dẫn mới đáp ứng đúng tâm tư của người dân địa phương. Các hạng mục được thi công hoàn thành sớm giúp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, tạo điều kiện cho bà con an tâm sinh sống và lao động sản xuất.

Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được đưa vào vận hành từ năm 2015 với công suất thiết kế 186 m3/ngày đêm. Trạm đảm nhận nhiệm vụ thu gom và xử lý nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp Lương Hòa và bãi rác Rù Rì cũ.

Thời điểm mới đưa vào hoạt động, lượng rác thải sinh hoạt đưa về bãi chôn lấp Lương Hòa khoảng 367 tấn/ngày đêm. Tuy nhiên, lượng rác tiếp nhận tăng dần qua từng năm, đạt 534 tấn/ngày đêm vào năm 2023 và duy trì ở mức khoảng 689-714 tấn/ngày trong giai đoạn 2025-2026. Lượng rác tăng cao khiến lượng nước rỉ rác thực tế phát sinh vượt mốc 200 m3/ngày đêm.