Tiết kiệm điện vượt kế hoạch được giao

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất mà còn góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định. Tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty phối hợp với Sở Công Thương, các ban, ngành địa phương và khách hàng sử dụng điện triển khai nhiều chương trình thiết thực, hướng đến thay đổi thói quen sử dụng điện trong cộng đồng.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Năm 2025, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn đạt 25,590 triệu kWh, tương ứng tỷ lệ 2,73% so với tổng sản lượng điện thương phẩm 937,230 triệu kWh, vượt 0,63 điểm phần trăm so với kế hoạch được giao là 2,1%.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện tiết kiệm đạt 46,959 triệu kWh, tương ứng tỷ lệ 5,39% so với sản lượng điện thương phẩm 871,581 triệu kWh, vượt 2,39 điểm phần trăm so với kế hoạch năm 2026 là 3%.

Các chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm điện trong trường học” được phối hợp với xã, phường và các trường học triển khai, góp phần đưa thông điệp tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, học sinh và cộng đồng dân cư

Theo Công ty Điện lực Khánh Hòa, kết quả trên gắn với sự tham gia tích cực của khách hàng trên địa bàn. Hiện Công ty đang quản lý, phục vụ hơn 212.875 khách hàng, trong đó có 178.570 khách hàng sinh hoạt và hơn 34.305 khách hàng ngoài sinh hoạt.

Các chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm điện trong trường học” được phối hợp với xã, phường và các trường học triển khai, góp phần đưa thông điệp tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, học sinh và cộng đồng dân cư. Cùng với đó, các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” cũng được tổ chức nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Công ty đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng thiết bị có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đúng quy định. Qua đó, tiết kiệm điện từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phụ tải, giảm chi phí sản xuất

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và khách hàng sử dụng điện lớn, tiết kiệm điện có ý nghĩa trực tiếp trong kiểm soát chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Công ty Điện lực Khánh Hòa tập trung hỗ trợ khách hàng quản lý phụ tải, điều chỉnh thời gian sử dụng điện và cải thiện hiệu suất vận hành hệ thống.

Một trong những giải pháp trọng tâm là chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR). Thông qua chương trình, Công ty hướng dẫn doanh nghiệp chủ động dịch chuyển công suất sử dụng khỏi giờ cao điểm, tập trung sản xuất vào giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường khi điều kiện cho phép. Giải pháp này vừa góp phần giảm áp lực cho hệ thống lưới điện, vừa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí tiền điện.

Công ty Điện lực Khánh Hòa tập trung hỗ trợ khách hàng quản lý phụ tải, điều chỉnh thời gian sử dụng điện và cải thiện hiệu suất vận hành hệ thống.

Bên cạnh đó, Công ty phối hợp kiểm tra hệ thống điện, tư vấn các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tại cơ sở sản xuất.

Thực tế tại Khánh Hòa ghi nhận hai đơn vị tiêu biểu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành và Công ty TNHH May Tiến Thuận. Đây là những doanh nghiệp chủ động phối hợp với ngành điện tham gia chương trình Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR), đồng thời triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện tại đơn vị.

Các giải pháp được áp dụng gồm lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà; thường xuyên bảo trì, sửa chữa hệ thống điện nội bộ và sử dụng thiết bị có hiệu suất cao. Theo Công ty Điện lực Khánh Hòa, những giải pháp này đã giúp hai doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện mỗi năm, góp phần hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ những mô hình thực tế trên cho thấy, tiết kiệm điện trong doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc giảm lượng điện tiêu thụ mà còn gắn với đổi mới phương thức quản lý, sử dụng năng lượng hợp lý. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và ngành điện trong điều chỉnh phụ tải, tư vấn kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đồng thời hỗ trợ bảo đảm cung ứng điện ổn định.

Thay đổi thói quen sử dụng điện từ mỗi gia đình

Song song với các giải pháp dành cho doanh nghiệp, Công ty Điện lực Khánh Hòa chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

Đối với thiết bị điều hòa nhiệt độ, Công ty khuyến nghị người dân đặt nhiệt độ từ 26-27°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió, đóng kín cửa phòng và thường xuyên vệ sinh lưới lọc định kỳ. Các gia đình cũng nên tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió vào ban ngày để hạn chế sử dụng thiết bị chiếu sáng và làm mát khi không cần thiết.

Trong mua sắm thiết bị điện, người dân được khuyến nghị ưu tiên các sản phẩm có dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, đặc biệt là thiết bị đạt nhãn năng lượng 5 sao hoặc ứng dụng công nghệ Inverter như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tivi.

Bên cạnh lựa chọn thiết bị, việc thay đổi thói quen sử dụng điện hằng ngày cũng rất quan trọng. Người dân cần tắt các thiết bị khi không sử dụng, ngắt nguồn điện từ ổ cắm thay vì chỉ tắt bằng điều khiển hoặc để chế độ chờ; hạn chế cắm sạc điện thoại, thiết bị điện tử liên tục qua đêm và tránh sử dụng tập trung các thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm khi không thực sự cần thiết.

Công ty Điện lực Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Thời gian tới, Công ty Điện lực Khánh Hòa xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chuyên sâu, đa dạng hóa các hình thức truyền thông số thông qua mạng xã hội, ứng dụng EVN CSKH và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông. Đối với doanh nghiệp, Công ty sẽ mở rộng phạm vi, số lượng khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đồng thời tư vấn các giải pháp quản lý năng lượng thông minh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, khuyến khích khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đúng quy định tiếp tục được chú trọng.

Công ty Điện lực Khánh Hòa kỳ vọng mỗi người dân, mỗi hộ gia đình và mỗi doanh nghiệp sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chủ động thực hành tiết kiệm điện như một văn hóa ứng xử văn minh. Sự chung tay của khách hàng không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Khánh Hòa./.