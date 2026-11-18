Lãnh đạo Mặt trận tỉnh Khánh tặng hoa chúc mừng, Khu dân cư Vĩnh Phúc, Đồng Cau, Dầu Sơn, xã Cam Lâm.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư (KDC) trên toàn tỉnh Khánh Hòa. Dịp này, nhiều KDC vinh dự đón lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh về dự, chung vui và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, cá nhân tiêu biểu.

Văn nghệ Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết - Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Gắn kết cộng đồng từ không gian văn hóa bản địa

Năm nay, ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo điểm nhấn đặc sắc ở phần hội với các chương trình nghệ thuật quần chúng, trò chơi dân gian và “Bữa cơm đại đoàn kết” ấm cúng:

Ở thôn Sông Búng, xã Tây Ninh Hòa, đồng bào Raglai, Ê đê trực tiếp dàn dựng và biểu diễn các tiết mục múa trên nền nhạc cụ dân tộc, nhảy sạp, trình diễn trang phục truyền thống. Tại phường Bảo An, 17/17 KDC đã hoàn thành ngày hội; thông qua “Bữa cơm đại đoàn kết”, người dân cùng trao đổi, hiến kế nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân vui mừng Ngày hội Đại đoàn kết - Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026, tại khu dân cư Sơn Trung, xã Đông Khanh Sơn.

Đây cũng là lần đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng “Sắc màu đại đoàn kết và khát vọng vươn lên”, quy tụ hơn 300 diễn viên không chuyên từ 9 đoàn nghệ thuật và đặc khu Trường Sa. Các tiết mục mang đậm chất liệu văn hóa Raglai, Chăm, Tây Nguyên cùng hơi thở biển, đảo từ Đoàn nghệ thuật quần chúng đặc khu Trường Sa đã khẳng định tình quân dân gắn bó và ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khánh Hòa, tặng quà cho người dân tại Khu dân cư Vĩnh Phúc, Đồng Cau, Dầu Sơn, xã Cam Lâm tại ngày hội.

Hàng trăm tỷ đồng xây dựng mái ấm Đại đoàn kết

Song hành với các hoạt động văn hóa, công tác chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế tiếp tục là điểm sáng thiết thực trong chuỗi hoạt động hướng về ngày hội: Quỹ “Vì người nghèo” (giai đoạn 2024 - 2026), toàn tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hơn 150,7 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 113.800 suất quà (56,1 tỷ đồng), xây mới 3.637 căn nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ con giống, cây trồng, vốn sản xuất trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã huy động hơn 72 tỷ đồng cùng nguồn lực ngày công, vật liệu do cộng đồng đóng góp ước tính khoảng 45 tỷ đồng, hoàn thành xóa 2.971 căn nhà tạm, về đích sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch Trung ương giao.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại Khu dân cư Phú Cang 1, xã Vạn Ninh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phân bổ 24 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để xây mới 400 căn nhà Đại đoàn kết tại 51 xã, phường bị thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2025 (mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn).

Điển hình tại xã Bác Ái, địa phương được hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà trong đợt này và đã hoàn thành bàn giao 21 căn đạt chuẩn “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng) với diện tích bình quân 40 m²/căn. Tổng kinh phí thực hiện 21 căn đạt hơn 1,69 tỷ đồng, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 1,26 tỷ đồng, phần còn lại do các gia đình đối ứng và cộng đồng chung tay đóng góp.

Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh Khánh Hòa, chung vui cùng người dân tại ngày hội liên Khu dân cư Tà Guộc, Suối Cát, Giang Ly, xã Tây Khánh Vĩnh.

Theo ông Nguyễn Tiến Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bác Ái (tỉnh Khánh Hòa), sự đồng hành góp vật liệu, ngày công của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và bà con tại các thôn không chỉ bảo đảm tiến độ công trình mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần tương trợ, giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống.