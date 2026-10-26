Khánh Hoà: Lan toả Chiến dịch 'Không một mình' với thông điệp 'Kết nối không tổn thương'

Học sinh trả lời các câu hỏi tình huống khi sử dụng mạng xã hội.

Tham dự chương trình có Thiếu tá Vũ Huy Phương, Phó Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ niềm tin số Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng gần 800 giáo viên và học sinh Trường Liên cấp Hoa Sen.

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa trao đổi, hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn khi tham gia mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Biểu diễn văn nghệ; trình chiếu trailer Chiến dịch "Không một mình"; trao tặng cẩm nang, infographic tuyên truyền về an toàn trên không gian mạng cho nhà trường; tổ chức giáo dục chuyên đề; phát động phong trào "5 phút cùng em"; giao lưu, tương tác thông qua Quiz Game; khởi động chiến dịch Đại sứ và giới thiệu ba vòng thi.

Các hoạt động được tổ chức với hình thức gần gũi, sinh động, tạo không khí hào hứng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức về an toàn mạng một cách trực quan, dễ hiểu và dễ vận dụng.

Tại chương trình, các báo cáo viên chuyên trách của Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ những kiến thức thiết thực về nguy cơ mất an toàn, các hình thức xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và những thủ đoạn mà các đối tượng có thể sử dụng để tiếp cận, dụ dỗ, thao túng hoặc lừa đảo người dùng, nhất là trẻ em, học sinh.

Qua đó, các em được hướng dẫn cách nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những hành vi bắt nạt, quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Các báo cáo viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường trên không gian mạng. Theo đó, học sinh cần thận trọng khi kết bạn, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc; không tự ý cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin riêng tư cho người khác. Khi bị đe dọa, quấy rối, bắt nạt hoặc tiếp cận bởi những đối tượng có dấu hiệu đáng ngờ, các em cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu bất thường, lưu giữ bằng chứng khi phù hợp và kịp thời thông báo với cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” tại Trường Liên cấp Hoa Sen, tỉnh Khánh Hòa.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, tương tác Quiz Game với những câu hỏi và tình huống giả định gắn với thực tế sử dụng mạng xã hội của học sinh. Với tinh thần chủ động, tự tin, đông đảo học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi, thể hiện hiểu biết về cách nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và lựa chọn hành vi an toàn trên môi trường số. Thông qua hình thức vừa học vừa chơi, những kiến thức tưởng chừng khô khan được chuyển tải sinh động, góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ và vận dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Cán bộ Phòng An ninh mạng trực tiếp trao đổi, giải đáp những câu hỏi, vướng mắc của học sinh, giúp các em hiểu rõ hơn cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn khi tham gia mạng xã hội.

Một nội dung ý nghĩa được Ban tổ chức phát động tại chương trình là phong trào "5 phút cùng em". Đây là sáng kiến kêu gọi thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, lắng nghe, thấu hiểu tâm lý, những suy nghĩ, khó khăn và vướng mắc của trẻ em trong học tập, cuộc sống cũng như quá trình tham gia không gian mạng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương", ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp: Khi đối mặt với hành vi bắt nạt, đe dọa, dụ dỗ hoặc xâm hại trực tuyến, không học sinh nào phải chịu đựng trong im lặng hay tự mình tìm cách giải quyết. Gia đình, nhà trường, bạn bè, cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và can thiệp kịp thời để bảo vệ các em.

Các em được hướng dẫn cách nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với những hành vi bắt nạt, quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, lừa đảo trực tuyến.

Thầy Đinh Lâu, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Hoa Sen, cho biết: "Nhà trường xác định việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và nâng cao năng lực tự bảo vệ cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thông qua chương trình, nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng trong tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm khi tham gia môi trường số".