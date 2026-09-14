Khánh Hòa lần đầu tổ chức Lễ hội Trung thu 'Hải trình Ánh trăng'

Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh Trăng” được tổ chức vào 25/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Ngày 25/9, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ hội Trung thu “Hải trình Ánh trăng”, hướng đến tạo không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa cho thiếu nhi, người dân và du khách.

Đây là lần đầu Khánh Hòa tổ chức lễ hội Trung thu quy mô lớn, kết hợp các giá trị truyền thống của Tết Trung thu với hình ảnh biển đảo và những nét đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian các mascot cao hơn 4 mét, lấy cảm hứng từ những sinh vật biển gắn với hành trình Tứ Vịnh. Trong đó, chim yến được chọn làm hình ảnh dẫn đường; cá heo và cá mao tiên tượng trưng cho sức sống của biển; rùa biển gợi nhắc sự bền bỉ, trường tồn; cá voi đại diện cho sức mạnh đại dương và cá ngựa biển gắn với vẻ đẹp hệ sinh thái biển.

Một số hình ảnh không gian các mascot:

Các mô hình được bố trí tại khu vực lễ hội, vừa tạo không gian trải nghiệm, chụp ảnh cho người dân, du khách, vừa giúp trẻ em có thêm cơ hội tìm hiểu về các loài sinh vật biển và hệ sinh thái tự nhiên.

Trong đêm hội, thiếu nhi và các gia đình được khuyến khích mang theo những chiếc lồng đèn chứa đựng ước mơ của mình. Ban tổ chức cũng chuẩn bị lồng đèn dành tặng người dân và du khách. Hoạt động thắp sáng lồng đèn được kỳ vọng tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng trong đêm Trung thu.

Bên cạnh đó, lễ hội có các gian hàng workshop sáng tạo, trò chơi dân gian và hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em. Người dân, du khách có thể thưởng thức bài chòi, giao lưu với các nhân vật Hằng Nga, Chú Cuội, xem múa Lân - Sư - Rồng và chương trình biểu diễn của các câu lạc bộ nghệ thuật địa phương.

Cùng với chương trình tại Quảng trường 2 tháng 4, “Hải trình Ánh trăng” được mở rộng tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Tại đây, trẻ em và người dân địa phương sẽ tham gia các hoạt động thi trang trí lồng đèn, biểu diễn nghệ thuật và múa lân.

Lễ hội cũng gắn với hoạt động “Trăng gửi ước mơ”, trao tặng hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các em nhỏ tại những xã đảo trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho năm học mới, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, vui chơi và trải nghiệm, “Hải trình Ánh trăng” hướng tới tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng cho trẻ em dịp Trung thu, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa, hình ảnh biển đảo và hệ sinh thái đặc trưng của Khánh Hòa đến người dân, du khách.