Khánh Hòa lần đầu tổ chức Lễ hội Trung thu 'Hải trình Ánh trăng'

Ngày 14/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh trăng" sẽ được tổ chức vào ngày 25/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Biểu tượng chim yến dưới ánh trăng tạo điểm check-in cho người dân, du khách trong không gian Lễ hội Trung thu ‘Hải trình Ánh trăng’.

Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức lễ hội Trung thu quy mô lớn với chủ đề gắn với đại dương, dành cho thiếu nhi, người dân và du khách. Chương trình kết hợp các hoạt động Trung thu truyền thống với hình ảnh, câu chuyện đặc trưng của vùng biển Khánh Hòa.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian trưng bày các mascot sinh vật biển cao hơn 4m, lấy cảm hứng từ "Hải trình Tứ Vịnh".

Cá voi - biểu tượng gắn với Vân Phong, thể hiện sức mạnh đại dương và khát vọng vươn xa trong không gian Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh trăng"

Trong đó, chim yến đóng vai trò dẫn đường, kết nối hành trình; cá heo và cá mao tiên gắn với Nha Trang; rùa biển đại diện cho Cam Ranh; cá voi gắn với Vân Phong và cá ngựa biển kể câu chuyện về hệ sinh thái Vĩnh Hy.

Không gian này vừa tạo điểm trải nghiệm, chụp ảnh cho người dân, du khách, vừa giúp trẻ em tìm hiểu về các loài sinh vật biển, qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái đại dương.

Mô hình rùa biển đại diện cho Cam Ranh, một trong những biểu tượng sinh vật biển được giới thiệu tại Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh trăng".

Trong đêm hội, Ban Tổ chức khuyến khích thiếu nhi và các gia đình mang theo lồng đèn tham dự. Ban Tổ chức cũng chuẩn bị lồng đèn để trao tặng người dân và du khách, tạo nên không gian ánh sáng bên bờ biển Nha Trang.

Lễ hội còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm như workshop sáng tạo, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, bài chòi, giao lưu với các nhân vật tuồng, chị Hằng, chú Cuội và chương trình múa Lân - Sư - Rồng.

Phối cảnh không gian Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh trăng" tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang.

Cùng với chương trình chính tại Quảng trường 2 tháng 4, "Hải trình Ánh trăng" được mở rộng tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải. Tại đây, trẻ em và người dân địa phương có thể tham gia thi trang trí lồng đèn, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật và múa lân.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình "Trăng gửi ước mơ" cũng được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ban Tổ chức dự kiến trao tặng hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Lễ hội Trung thu "Hải trình Ánh trăng", Khánh Hòa hướng đến tạo thêm không gian văn hóa phục vụ cộng đồng và du khách, đồng thời gắn hoạt động vui tết Trung thu với quảng bá hình ảnh, tài nguyên biển và nét đặc trưng của địa phương.