Khánh Hòa: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Trung thu quy mô lớn 'Hải trình ánh trăng'

Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cung cấp.

Không gian trải nghiệm độc đáo bên bờ biển

Điểm nhấn trực quan của lễ hội là dàn mascot (linh vật) khổng lồ cao hơn 4m, được thiết kế theo hình tượng các sinh vật biển gắn với câu chuyện “Hải trình tứ vịnh” như chim yến, cá heo, rùa biển, cá voi, cá ngựa... Hình ảnh các linh vật không chỉ tạo điểm check-in hấp dẫn cho du khách mà còn giúp các em nhỏ khám phá thế giới tự nhiên, từ đó giáo dục ý thức bảo vệ môi trường biển.

Sự kiện còn tạo dấu ấn với chương trình thắp sáng lồng đèn bên bờ biển Nha Trang, biến không gian đêm Rằm thành một “biển ánh sáng” lung linh kết nối cộng đồng. Trong khuôn khổ lễ hội, thiếu nhi và du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động phong phú: gian hàng workshop sáng tạo, trò chơi dân gian, múa Lân - Sư - Rồng, hát bài chòi, giao lưu nhân vật Tuồng, Chị Hằng và Chú Cuội.

Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cung cấp.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Nhằm phục vụ rộng rãi người dân, không gian lễ hội cũng được mở rộng đến Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) với các hội thi trang trí lồng đèn và chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Đặc biệt, lễ hội mang đậm tính nhân văn thông qua chương trình “Trăng gửi ước mơ”. Ban tổ chức sẽ trao tặng hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên các em nhỏ tại các xã đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm động viên, tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.

Sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân gian và dấu ấn đô thị biển hứa hẹn đưa “Hải trình ánh trăng” trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc mới của Khánh Hòa trong mùa Tết Trung thu năm nay.