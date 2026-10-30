Khánh Hòa làm việc với người đăng tin sai sự thật về phạm nhân trốn Trại giam A2

Ngày 30-10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an xã Diên Lâm làm việc với ông N.Q.H. (sinh năm 1976, ngụ TPHCM) để xác minh hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Trước đó, ngày 28-10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok đăng video, phát trực tiếp với nội dung cho rằng 2 phạm nhân bỏ trốn đã trộm xe máy của người dân. Nội dung phát tán còn cho biết 2 phạm nhân này di chuyển khỏi địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và có khả năng vượt biên.

Hai phạm nhân Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận những thông tin trên chưa được kiểm chứng và không đúng sự thật. Ông H. cho biết đã tiếp nhận thông tin từ một người bạn qua mạng xã hội. Nhưng ông không xác minh, sau đó sử dụng để phát trực tiếp, cắt ghép video và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.

Ông H. nhận thức việc lan truyền thông tin không có căn cứ có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động truy bắt các phạm nhân đang bỏ trốn.

Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thông tin 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y chưa được cơ quan chức năng xác nhận, không có căn cứ xác thực.

Việc suy đoán, đăng tải thông tin về vị trí, hướng di chuyển của các đối tượng có thể gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến công tác truy bắt của lực lượng chức năng.

Tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ tin đồn, thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động truy bắt tội phạm. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng đang bị truy bắt, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Không tự ý tiếp cận hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 21-10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 trực thuộc Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), có 4 phạm nhân đã bỏ trốn. Đó là Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994). Sáng 24-10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường. Đến tối 28-10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.